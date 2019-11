Domenica 1° dicembre serata di gala del Vivaldi in Villa Elisa a Busca

L'Istituzione Comunale Culturale organizza una serata di gala del Vivaldi in Villa Elisa (villa Bafile, in viale Strasbusrgo), sede dell'associazione culturale Enrico Bafile, per domenica 1° dicembre alle ore 18. Il concerto aprirà la stagione artistica 2019/20 dell'Istituto. Si esibiranno, con un programma ricco e accattivante, i docenti e giovani musicisti del Vivaldi, compresi alcuni ex allievi che hanno poi calcato palcoscenici importanti in Italia e all'estero.



"Rringraziamo - dice il presidente del cda dell'Istituzione comunale culturale, che gestisce la scuola, Mattia Bertaina - la signora Maria Golzio Bafile per la collaborazione e la disponibilità dei locali".



Informazioni: segreteria dell'Istituzione, Palazzo della Musica, piazza della Rossa1, tel. 0171-946528.n egli orari di apertura.