Fossano: dieci anni di “Musica in testa”. Si festeggia con Easy Opera

Traguardo importante per “La musica in testa”, che nel 2020 compie 10 anni, e, fedele a se stessa, propone “Easy Opera” (distillati di Teatro musicale), per avvicinare al mondo della lirica tutti, in modo facile e in economia di mezzi.

Sette i concerti, ben nove le opere proposte in selezione, alcune molto conosciute, altre meno, ma tutte di grande fascino. Gli autori: Offenbach e Suppé (a 200 anni dalla nascita), Beethoven (a 250 anni dalla nascita) e poi Verdi, Puccini, Massenet, Menotti, Saint-Saëns e Tchaikovsky.

Da dicembre a maggio, il lunedì sera, si passerà dai grandi classici (Boheme e Aida) all'operetta brillante (La bella Galatea), all’opera buffa (Il telefono), al poema nazionale russo (Eugenio Onegin), al racconto biblico (Sansone e Dalila), al canto di libertà (Fidelio), alla raffinata nostalgia (Il ritratto di Manon), all’opera fantastica (I racconti di Hoffmann).

Anche quest’anno ad accompagnare i solisti del Teatro Regio di Torino e dalla Scala di Milano l’Ensemble Easy Opera, di ridotte dimensioni ma dai pieni colori orchestrali, sotto la direzione del M° Paolo Fiamingo. Presenta le serate Enzo Brizio, ingresso gratuito con inizio alle ore 21 nella Chiesa del Gonfalone (Battuti bianchi). Il primo appuntamento è per lunedì 2 dicembre con Il ritratto di Manon di Massenet e La bella Galatea di Suppé.

Si ringrazia chi ha permesso questa rassegna: Fondazione CRT, Fondazione CRF, la FFM e il Comune di Fossano.