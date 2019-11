Lunedì sera all'Opera con La musica in testa e i 10 anni di Easy Opera

Traguardo importante per “La musica in testa”, che nel 2020 compie 10 anni, e, fedele a se stessa, propone “Easy Opera” (distillati di Teatro musicale), per avvicinare al mondo della lirica tutti, in modo facile e in economia di mezzi.

Sette i concerti, ben nove le opere proposte in selezione, alcune molto conosciute, altre meno, ma tutte di grande fascino. Gli autori: Offenbach e Suppé (a 200 anni dalla nascita), Beethoven (a 250 anni dalla nascita) e poi Verdi, Puccini, Massenet, Menotti, Saint-Saëns e Tchaikovsky.

Il primo appuntamento sarà lunedì 2 dicembre alle ore 21 al Teatro dei Battuti Bianchi.

Lunedì 2 dicembre verranno rappresentate due opere-concerto, data la relativa brevità di ognuna di loro. La prima, “Il ritratto di Manon” è stata scritta da Massenet per sfruttare l’enorme successo ottenuto con la sua Manon, e racconta gli ultimi anni di vita del Cavaliere Des Grieux, quando la sua amata Manon è ormai morta. La scoperta di un quadro con il ritratto della sua amata costituisce lo spunto per ricreare un piccolo inganno per il vecchio cavaliere, facendogli rivivere attimi del suo amore per la sua passata amante ed ammorbidendogli il cuore per ottenere il consenso alle nozze della nipote. La musica risente dell’influenza della Belle Époque, fresca, spensierata e gioiosa.Seguirà La bella Galatea, di Suppé, un’operetta brillante basata sulla magica trasformazione in donna di una statua bellissima, che fa innamorare il suo scultore ma poi lo delude e lo lascia a mani vuote, dal momento che Galatea si dimostra tutt’altro che gentile ed amorevole ma avida, attratta dalla ricchezza, capricciosa e volubile, al punto che lo scultore chiede agli Dei di ritrasformarla in statua. Anche in questo caso la musica, frizzante e piacevolissima, assieme all’abilità dei cantanti garantiranno un divertimento assicurato.

Interpreti: Caterina Borruso - Claudia De Pian - Oliviero Giorgiutti - Leopoldo Lo Sciuto. Ensemble Easy Opera diretta dal M° Paolo Fiamingo.

Anche quest’anno ad accompagnare i solisti del Teatro Regio di Torino e dalla Scala di Milano l’Ensemble Easy Opera, di ridotte dimensioni ma dai pieni colori orchestrali, sotto la direzione del M° Paolo Fiamingo. Presenta la serata Enzo Brizio, ingresso gratuito.

Si ringrazia chi ha permesso questa rassegna: Fondazione CRT, Fondazione CRF, la FFM e il Comune di Fossano.