C'è la nuova sede per l'Avis di Mondovì

Sabato 30 novembre verrà inaugurata la nuova sede dell’Avis di Mondovì che si trova in via Beccaria 26. La cerimonia è prevista per le 15 e vedrà l’intervento di saluto e benvenuto del presidente Gilberto Magagna. Saranno presenti il presidente provinciale e regionale Avis, Giorgio Groppo, e alcune autorità locali. Interverrà il vicario generale della Diocesi di Mondovì, don Flavio Begliatti, per la benedizione della nuova sede.

Spiega il presidente Magagna: "Voglio innanzitutto ringraziare l’Amministrazione comunale per averci dato in comodato d’uso gratuito questi locali, la Fondazione CRC per il sostanzioso contributo che ci ha permesso di sistemarli, e tutti coloro che con offerte e lavoro ci hanno sostenuto. La realizzazione di questa nuova sede Avis è stata fortemente voluta da me e dai rappresentanti del Consiglio direttivo della nostra Associazione, per avere un luogo di ritrovo come se fosse una casa nostra, l'AGORA della nostra Associazione ed il suo punto di forza, nella quale poter discutere, programmare, ricevere persone che voglio entrare e capire il significato del “donare”, il sangue in primo piano, ma donare in senso lato». Tra gli obiettivi dell’Avis di Mondovì: accrescere le donazioni di sangue soprattutto tra i giovani con i conseguenti benefici che esse comportano e acquisire nuovi donatori che aiuteranno gli altri nel momento del bisogno".

Continua Magagna: "Tutti i nostri progetti ed iniziative mirano ad educare i cittadini all’impegno civile, alla gratuità e solidarietà verso prossimo. Vogliamo dare visibilità alla nostra associazione sensibilizzando gli abitanti del monregalese e dintorni, sull’importanza della donazione del sangue fatta da persone di qualunque ceto e nazionalità, quindi ne consegue la cultura del dono del sangue e plasma con la gratuità e la solidarietà; puntiamo molto a coinvolgere i giovani creando una rete di solidarietà, amicizia, dialogo, integrazione; ma anche a coinvolgere e attirare l’attenzione dei bambini diffondendo anche tra loro già il messaggio".

Per informazioni 392 6990724.