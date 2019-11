Saluzzo: “Oscar” tre atti di comicità al Teatro del Marchesato

Debutta venerdì 29 novembre alle 21, al Teatro del Marchesato di piazza Vineis 11, “Oscar” brillante commedia di Magnier, per la regia di Ugo Rizzato. In scena il cast della Compagnia “Fuori testo” diretta dallo stesso Rizzato.

"Oscar " è più di una semplice e divertentissima commedia – afferma il regista - è un capolavoro che porta la firma di Claude Magnier ( 1920-1983). Magnier fu ed è uno dei grandi autori francesi che ha rivisitato e tramandato l'eredità del grande e conosciutissimo Jean Baptiste Poclain, in arte Moliere. Tant'è vero che nella pièce : "Oscar " l'autore ricalca, in chiave moderna e frizzate, le vicissitudini di "Arpagone" il celeberrimo protagonista de "L'avaro ", la cui trama ha ispirato moltissimi autori della nostra era.

Memorabile è l'interpretazione del grande attore francese Luis De Funes,il quale in "Oscar ", vestendo i panni di Bertrand Barnier, il ricco industriale di saponi, ha divertito con centinaia e centinaia di repliche il pubblico parigino e di tutta la Francia.

Ugo Rizzato firma la regia di questa commedia adatta a tutte le fasce di pubblico oltre a vestire “con molta umiltà e rispetto “ sottolinea i panni di Barnier, il burrascoso e divertente personaggio centrale.

La vicenda si svolge a Parigi sul finire del 1960, in piena rivoluzione sessuale e soprattutto giovanile. Bertrand Barnier è un ricco imprenditore parigino, la sua vita pare tranquilla, ma un mattino a rompergli la quotidianità ci pensa il suo collaboratore di fiducia: Christian Martin, il quale è venuto per chiedere la mano di sua figlia, della quale dice di essere pazzamente innamorato.

Per avere il consenso al matrimonio con la figlia di Barnier, Martin ha escogitato un piano per sottrarre del denaro dell'azienda di cosmetici e saponi nella quale lavora come impiegato contabile, ha truccato i conti di Barnier, sottraendogli cinquanta milioni di franchi che ha poi convertito in gioielli.

In realtà, la ragazza che Christian ama, non è Colette la figlia di Barnier e la stessa Colette è innamorata invece di Oscar l'autista del padre, il quale dopo essere stato licenziato non si è più fatto vedere.

Riuscirà l'imprenditore Barnier travolto dai numerosissimi scambi di valigia, scambi di fidanzate, scambi di identità, scandali improvvisi , identità nascoste e inopportune a recuperare la fortuna sottratta e sopravvivere ad una giornata al cardiopalma ?.

Due ore di vera distrazione, promette lo spettacolo, il secondo del cartellone della stagione TDM, dove le risate saranno la colonna sonora della commedia.

Personaggi e interpreti: Bertrand Barnier : Ugo Rizzato, Germaine: Paola Barbero, Colette: Isabella Signorile, Christian Martin: Giorgio Lusso, Bernadette: Gabriella Molineri, Philippe: Lionello Nardo, Oscar: Marino Galizio, Jacqueline: Francesca Luciano, Charlotte: Roberta Ramundi .

Regia di Ugo Rizzato, tecnico Luci e suoni: Franco Carletti. Costumi di Daniela Roasio, scenografia di Ugo Rizzato e Marino Galizio.

Lo spettacolo dopo la prima di venerdì 29, andrà in scena sabato 30 novembre, venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 dicembre, venerdì 13, sabato 14 dicembre. Tutti gli spettacoli alle iniziano alle 21.

Per la prenotazione telefonare al numero 333 6979063 anche whatsapp. Info: www.teatrodelmarchesato.it info@teatrodelmarchesato.it