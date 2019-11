In consiglio comunale a Cuneo si parla di trasporto pubblico, l’assessore Mantelli: “Utilizzo cresciuto del 9% circa in 10 mesi”

Ugo Sturlese di Cuneo per i Beni Comuni interpella l’amministrazione sul trasporto pubblico locale e sulla cattiva integrazione delle sue componenti. Il consigliere: “Come viene utilizzato il trasporto pubblico, la ciclabilità e l’uso dell’auto privata? Non ci sono azioni che invitino all’utilizzo del trasporto pubblico. Si usa troppo l’auto nel concentrico di Cuneo”.

Intervento di Tiziana Revelli, consigliera di Cuneo Solidale e Democratica: “E’ opportuno fare il punto e vedere se c’è stato un incremento nell’utilizzo dei mezzi e come agevolare l’uso, non solo per gli anziani ma anche per le famiglie”.

Replica dell'assessore Mauro Mantelli: “Si tratta di un progetto in divenire, che continua ad essere suscettibile di aggiustamenti. La valutazione verrà fatta a febbraio, un anno esatto dopo l’introduzione del nuovo TPL. I primi dati parlano comunque di un 7-9% di incremento dell’utilizzo dei mezzi pubblici.Sono state risolte alcune criticità rilevate su alcune linee. Da gennaio saranno attive le modifiche”.