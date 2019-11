Tutti gli eventi del Laboratorio Musicale GLM Music Lab

GLM Music Lab è un laboratorio musicale fondato da Renata Mascarello nel gennaio 1999 che promuove la diffusione della cultura musicale attraverso corsi per mamme in gravidanza dal quinto mese (mamma incanta), la prima infanzia (Musica in culla®, Propedeutica musicale e pianoforte a colori), corsi accademici di strumento (Pianoforte, Chitarra classica, Violino, Violoncello, Arpa, Flauto, Contrabbasso, Fisarmonica, Percussioni), laboratori di aural test e theory (ABRSM), musica d’insieme, canto e corsi del Modern Music Laboratory (Chitarra moderna, Basso elettrico, Canto moderno, Batteria, Tastiere).

Il Laboratorio è nato con il preciso intento di introdurre i più piccoli nel mondo sonoro ma è diventato un centro di studio e ricerca per giovani musicisti che desiderano sia l'approccio amatoriale che professionale. Le attività proposte, semplici e stimolanti, permettono ai bambini di sentire, amare e conoscere il linguaggio della musica, scoprendone l’infinita ricchezza e imparando a farlo vivere attraverso l’uso del linguaggio tradizionale.

GLM svolge inoltre un’intensa attività didattica rivolta alla musica moderna, offrendo agli allievi, giovani e adulti, l’opportunità di imparare o di perfezionarsi nello studio di uno strumento, attraverso la creativa collaborazione tra insegnanti e allievi, unita al piacere che scaturisce dal fare musica insieme. Dal 2013 GLM dà la possibilità, inoltre, di ricevere certificazioni di livello internazionale, attraverso la preparazione agli esami ABRSM, istituzione inglese ormai nota in tutto il mondo per le metodologie didattiche innovative e l'alta qualità nell'insegnamento e nell'apprendimento musicale. Nell’anno accademico 2015/2106 inizia una nuova esperienza grazie alla collaborazione di nuove figure nel corpo insegnanti specializzate nella musicoterapia: l'orchestra inclusiva che vede la partecipazione del Consorzio Socioassistenziale di Cuneo e del comune di Cuneo. il Counseling per musicisti “HO ORECCHIO…PER TE”, con la collaborazione con l’Associazione Aspic Piemonte e Liguria (su progetto Har), introdotta da settembre 2019, rappresenta la novità formativa di GLM di quest’anno. Un importante strumento di formazione che verrà proposto ai suoi Alunni e relativi genitori e a tutto il suo corpo Docenti come master integrativo alle molteplici attività dell’Associazione.







29 NOVEMBRE 2019 Ore 21 Casa Delfino

Duo Liebermann_Francesca La Carrubba (Arpa),

Barbara Martinetto (Flauto traverso);

Duo Flauto traverso e Arpa “Flauto e Arpa tra sonorità passate e presenti”;

musiche di Bach, Casella, Saint – Saens, Liebermann e Doppler.







13 DICEMBRE 2019 Ore 21.30 Open Baladin

Almost Trio Jazz

Concerto Jazz di brani Classici conosciuti

con incursioni nel repertorio meno frequentato

del songbook americano del secolo scorso . Oreste Sardi (Chitarra),

Mario Crivello (Contrabbasso)

e Davide Ghigliano (batteria);







7 FEBBRAIO 2020 Ore 21 Casa Delfino

Mariano Dapor (violoncello); Recital

“L’altra musica”, un violoncello come “ponte” fra musica antica

e musica del Novecento; musiche

di Scipriani, Gabrieli, Bach, Summer e altri.







21 FEBBRAIO 2020 Ore 21.30 Open Baladin

Paolo Acchiardi ‘Elia’ (Voce e Chitarra);

Federico Chiavassa- Batteria

Carlo Chirio (Basso) Paolo Masia (Tastiere)

Concerto “live” di presentazione

del nuovo cd di Paolo Acchiardi (Elia) “L’Alchimiste”.







27 MARZO 2020 Ore 21 Casa Delfino

Ekaterina Afanasyeva (Pianoforte);

Recital. “In stile Russo”;

musiche di Lyadov, Glazunov, Borodin,

Cherepnin e altri.







18 APRILE 2020 Ore 17- Varco

Chiara Albanese (Voce), Anna Barbero (Pianoforte),

Vittoria Novarino (Flauto e Voce), Chiara Musso (Voce);

“Il mio primo Barbiere”;

Concerto – Laboratorio per bimbi 0 – 3 anni e i loro genitori

su musiche liberamente tratte da "Il Barbiere di Siviglia" di G.Rossini.







22 MAGGIO 2020 Ore 21

Casa Delfino

Quartetto DYME;

Musiche da film per

quartetto d’archi.

“Le magiche atmosfere

delle colonne sonore”;

musiche di Morricone,

Piaf, Zimmer, Rota e altri.







26 GIUGNO 2020 Ore 21 sala San Giovanni

Serata omaggio al compositore Mario Castelnuovo

Tedesco. Siro Giri (Chitarra classica),

Ensemble vocale FeelArmonia,

Saverio Giri (Flauto traverso)

e Serena Moine (Canto Lirico)