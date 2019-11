Cuneo: alla Casa del Quartiere Donatello la proiezione di "Il Concerto"

Venerdì 29 novembre, presso la Casa del Quartiere Donatello, alle ore 21, nell’ambito del progetto “La casa animata” promosso da MenteInPace in collaborazione con la Casa del Quartiere Donatello, il Comitato di quartiere, la Cooperativa Sociale Momo, Acli, le associazioni Amnesty International, Se non ora quando? e Spazio mediazione & intercultura, sarà presentato il film “Il Concerto” di Radu Mihaileanu.

"All'epoca di Breznev, Andreï Filipov è il più grande direttore d'orchestra dell'Unione Sovietica e dirige la celebre Orchestra del Bolshoi. Ma viene licenziato all'apice della gloria quando si rifiuta di separarsi dai suoi musicisti ebrei, tra cui il suo migliore amico Sacha. Trent'anni dopo lavora ancora al Bolchoi, ma come uomo delle pulizie. Una sera Andreï si trattiene fino a tardi per tirare a lustro l'ufficio del direttore e trova casualmente un fax indirizzato alla direzione del Bolshoi: è del Théâtre du Châtelet che invita l'orchestra ufficiale a suonare a Parigi. All'improvviso, Andreï ha un'idea folle: riunire i suoi vecchi amici musicisti, che come lui vivono facendo umili lavori, e portarli a Parigi, spacciandoli per l'orchestra del Bolshoi. E' l'occasione tanto attesa da tutti di potersi finalmente prendere una rivalsa".

A questo appuntamento ne faranno seguito altri nel corso dei mesi invernali e primaverili del prossimo 2020 in cui saranno proposti film che trattano temi sociali di attualità e problematiche presenti nella comunità del quartiere e nella società.

Inoltre nel medesimo periodo, sempre presso la Casa del Quartiere Donatello, saranno organizzate alcune serate danzanti. Con queste iniziative vogliamo proporre occasioni di incontro mirate alla costruzione di reti sociali di prossimità, contrastare la tendenza all’isolamento e contribuire a rispondere alla carenza di proposte culturali e socializzanti.