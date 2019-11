“Cure di fine vita e testamento biologico": partecipato incontro dell'associazione Polis a Mondovì

Grande partecipazione di pubblico, mercoledì 20 novembre, al convegno promosso dall’Associazione Polis sul tema “Cure di fine vita e testamento biologico: informarsi per conoscerli meglio. Una riflessione tra diritto, etica, medicina e credo religioso”.

In una affollata Sala delle Conferenze a Mondovì, hanno parlato dell’argomento, introdotti dal presidente di Polis, Alberto Rabbia, qualificati relatori: dopo l’introduzione del dottor Claudio Sarotto (medico chirurgo, specialista in oncologia e in cure palliative e domiciliari) che ha portato la propria testimonianza nel lavoro a contatto con pazienti terminali, ha preso la parola il professor Antonio Rimedio (esperto in bioetica ed autore di una recente pubblicazione sul tema) che ha fatto il punto sulla situazione a livello legislativo, dando anche maggior informazione su ciò che prevedono le Dat (Disposizioni anticipate di trattamento).

In ultimo è intervenuto il professor Giuseppe Pellegrino (teologo morale, docente presso lo Sti e l’Issr di Fossano) che ha affrontato la delicata tematica dal punto di vista etico e religioso.

Al termine delle relazioni, è seguito un dibattito partecipato che ha confermato l’importanza di promuovere incontri di informazione su tematiche di così grande interesse.