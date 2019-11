La minoranza di Ceva: "Ecco perché occorre salvare la Provincia"

"Sulla necessità di tenere in vita le Province - ha proseguito l'opposizione -, in passato le parti politiche si sono invertite, e poi addirittura mescolate: negli anni '70 e '80 era il partito comunista che le voleva abolire, poi negli anni '90 ci fu la corsa a costituirne di nuove per ragioni clientelari e partitocratiche. Da qui proliferazione di centri di potere, aumenti di costi, e costituzione delle comunità montane. Prima il M.S.I. e dopo AN e la Lega furono gli unici, nel panorama politico nazionale, ad opporsi in maniera decisa e motivata al disegno di abolire l'ente Provincia. Anche Forza Italia e la Confindustria, nell'ambito della riforma federalista impostata solo su Regioni e Comuni, hanno sostenuto la tesi della loro abolizione. Quindi sia l'allora Pdl, sia il Pd, si sono posti quest'obiettivo nell'intento propagandistico di ridurre i costi della politica".



E ancora: "Con la legge Delrio del 2014 (ostinatamente voluta dal governo Renzi) di fatto non si sono eliminate le Province, ma le si sono ridotte in coma. Si sono persino privati i cittadini del diritto di andare a votare i consiglieri provinciali. Con questa nuova espropriazione della democrazia partecipativa si è, tra l'altro, impedito che qualificati esponenti della politica e della società civile potessero essere eletti in Consiglio provinciale. In più, con la legge Delrio sono cresciuti enti intermedi indefiniti e confusi che si pongono fra Regione e Comune, ossia comunità montane, Unioni di Comuni, consorzi locali, ATO, tutti con problemi di natura politica che non garantiscono i servizi ai cittadini (vedi soprattutto servizi idrici, rifiuti). È stato un grave errore abolire la Provincia, una forma di organizzazione decentrata del territorio che appartiene alla storia del nostro Paese. Questo ente intermedio fra Regione e Comuni ha un forte radicamento territoriale e ha rivestito un ruolo essenziale di programmazione fra soggetti pubblici e privati e di sviluppo economico. Nel sistema delle autonomie, la Provincia argina i rischi dell'insorgere del centralismo regionale, che rivela un'insensibilità politica e una non conoscenza o lontananza dei problemi della periferia che ricadono sensibilmente sui piccoli Comuni. Inoltre, la Provincia favorisce la collaborazione fra aree confinanti".



Il discorso viene poi esteso in ambito continentale: "Nell'ambito dell'Unione Europea, il Consiglio d'Europa aveva inviato a suo tempo al Governo una raccomandazione a tutela delle Province, delle funzioni esercitate e del valore democratico di queste istituzioni. Ci sarà pure un motivo di efficienza amministrativa e progettuale se in Europa quasi tutti gli Stati hanno le Province o i dipartimenti o i distretti. La Francia ne ha 101, la Gran Bretagna 98, la Spagna 50, la Germania ha in atto l'accorpamento di molti circondari, enti intermedi fra Land e Comuni. Trasversalmente ora numerosi amministratori locali recriminano e si rendono conto di non avere più un interlocutore certo e operativo sul territorio, per le funzioni cosiddette di area vasta (viabilità, trasporti, scuola, energia, irrigazione)".



"Certo - ha concluso la minoranza -, quando si invoca tanto la necessità di operare tagli finanziari, senza approfondire motivi, finalità e prospettive, è facile e demagogico ottenere consensi dall'opinione pubblica ignara, ma i risparmi sulla spesa globale sono modesti, tali da non valere lo scopo di contenere il costo della politica, come già sosteneva, numeri alla mano, l'ex ministro dell'Economia Tremonti. È oggi necessario riscattarsi e rilanciare l'ente Provincia; piuttosto, riaccorpiamo le Province di più recente costituzione e rimborsiamo solo le spese ai consiglieri".