Presentato a Cuneo il ricco calendario di eventi di "WeCuneo@Natale"

Questa mattina, presso il salone d'onore del Municipio e del Municipio di Cuneo sono state presentate le iniziative di “WeCuneo@Natale” il calendario di eventi in piazza Europa e in via Roma nei primi tre weekend di dicembre in occasione delle festività natalizie.

Le iniziative sono organizzate da WeCuneo e ConfCommercio, in collaborazione con il Comune di Cuneo.

Si rinnova quest'anno l’appuntamento (con orario 14/18) con la passeggiata in carrozza in via Roma in compagnia di Babbo Natale ed i suoi Elfi. Mentre piazza Europa ospiterà il villaggio di Babbo Natale, il mercatino di Natale, la pista di pattinaggio, la giostra dei cavalli, animazioni e spettacoli natalizi, gli Elfi e tutto il magico mondo di Babbo Natale. Pensando ai più piccoli verrà attivato “Io Sto con gli Elfi”, il servizio di baby parking per i bambini dai 5 ai 10 anni in collaborazione con il comitato Coni Veja di via Roma, con il contributo della Cooperativa Sociale “Il Melograno” e “Take5” e la partecipazione delle librerie del centro storico, in via Barbaroux 1.

Sarà un Natale che guarda anche al sociale e ai più bisognosi attraverso il punto raccolta regali (in piazza Europa presso il Villaggio di Babbo Natale dalle 15 alle 19) per i bambini a favore dell’Abio – Associazione del Bambino in ospedale e con le offerte che saranno devolute all’Arco – Attività di Ricerca Clinica Oncologica, per il giro in carrozza.

Anteprima di WeCuneo@Natale: domenica 1° dicembre "Cuneo Christsmas Party 2019" la corsa non competitiva di 6 km lungo le strade del centro cittadino.

Tre week end imperdibili ( 7/8 -14/15 - 21/22 dicembre in piazza Europa) con il primo villaggio di Babbo Natale di Cuneo. Un mondo fantastico tra magiche luci e musiche natalizie per grandi e piccini che si animerà per tre weekend consecutivi. Si potrà incontrare Babbo Natale nella sua casa, scrivere ed imbucare letterine e partecipare ad un laboratorio natalizio e lasciare i regali che verranno consegnati all'associazione per il bambino in ospedale ABIO. Babbo Natale avrà lì il suo trono con la possibilità di farsi fotografare, lasciando una donazione. Inoltre, sono previste quattro casette addobbate di articoli natalizi per la promozione e la vendita. A rendere luminosi i giardini ci saranno le renne.

- In piazza Europa

Sabato 7 dicembre alle ore 15 apertura del villaggio di Babbo Natale con omaggio di vin brulé

Domenica 8 dicembre alle ore 17.30 Cuneo Gospel Choir, la storia dallo Spirituals al Gospel contemporaneo

Sabato 14 dicembre "Il trenino POLAR EXPRESS" a spasso per la città con partenz e arrivo in piazza Europa. Alle ore 15 Olaf e i suoi amici accompagneranno Babbo Natale nell'animazione del villaggio

Domenica 15 dicembre "Il trenino POLAR EXPRESS" a spasso per la città con partenza e arrivo in piazza Europa. Alle 16 I Babbo Natale si incontrano per ITALIA1

Sabato 21 dicembre alle ore 16 Band Marciante animerà il villaggio ed i portici lungo corso Nizza. Alle ore 18.30 Edilizia Acrobatica presenta la discesa dei Babbi Natale

Domenica 22 dicembre alle ore 17.30 Cuneo Gospel Choir, Rhapsody Pop Choir e Coro Pop Junior tre gruppi live interpretano le melodie di Natale. Di contorno la pista di pattinaggio e la giostra dei cavalli.

- In via Roma

dalle ore 14 alle 18.30 a passeggio in carrozza trainata dai cavalli di Babbo Natale e dei suoi Elfi con donazioni in favore di ARCO Attività di Ricerca Clinica Oncologica. Possibilità di foto con Babbo Natale nella sua casetta cuneese

Dalle ore 15,30 alle 19,30 "Io sto con gli Elfi" il baby parking per i più piccini mentre i grandi passeggiano e fanno shopping prenatalizio. I più piccoli saranno ospitati presso TAKE5! in via Barbaroux 1. Struttura messa a disposizione dal connubio tra l'Associazione Commercianti di via Roma e la Cooperativa Sociale Il Melograno. Un laboratorio educativo che integra necessità sociali con quelle più propriamente economiche, dove i più piccoli saranno accuditi. Grazie anche alle librerie del centro storico

In queste iniziative, corso Nizza, sarà la via di mezzo, rappresentando il trait- d’union tra le due manifestazioni così come piazza Galimberti e tutte le altre vie e piazze della città che faranno da contorno alle atmosfere natalizie create.

"Si ringraziano gli esercenti e i ristoranti per la realizzazione di questi eventi legati al Natale e tutta l'amministrazione che ci è sempre stata vicino e gli sponsor. L'unione fa la forza e noi la rappresentiamo in questo modo - dice Giorgio Chiesa, presidente WeCuneo - Abbiamo bisogno di dare presenza e corpo a quello che abbiamo creato. Chiedo la partecipazione attiva di tutta la cittadinanza con il percorso in carrozza e le fotografie e volgendo lo sguardo all'aspetto sociale attraverso piccole donazioni ad Arco e Abio presso il punto raccolta in piazza Europa e in via Roma. Per l'occasione è stato creato un altro punto in via Barbaroux pensato per i più piccoli "Io sto con gli Elfi". Il baby parking sarà aperto nei pomeriggi del week end dove saranno protagonisti i bambini, mentre i genitori faranno shopping o andranno a passeggio".

"Non sono ancora trascorsi 6 mesi dalla nascita della sinergia tra We Cuneo e l'amministrazione comunale e tanto è stato fatto, si sta facendo e molto si sta programmando - dichiara l'assessore con delega al turismo e attività produttive, Luca Serale - Oggi è solo una tappa nel percorso di crescita della nostra città: evoluzione che è certificata da tutti i dati che si stanno presentando a livello nazionale. Oggi chi vince non è il singolo ma una squadra che si muove compatta per il bene del territorio".

"WeCuneo nasce con l'esperienza del Porticone formato da 5 comitati e si è esteso in un progetto più ampio, non solo legato al commercio anche alle attività ricettive in un'ottica di collaborazione di promozione e di marketing territoriale in sinergia con il nostro consorzio Conitours guarda al suo territorio e alle sue vallate. WeCuneo è il braccio operativo di Confcommercio Cuneo - spiega il vice presidente Confcommercio Cuneo, Luca Chiapella - Questo è solo l'inizio e vedrà diverse possibilità da sviluppare entro il 2020. Oggi si segna un punto importante che dà il meglio di sé attraverso il lavoro di sinergia. La nostra città ha bisogno di essere protagonista dimostrando il suo valore e le sue opportunità".