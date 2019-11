Tubi di plastica intonano la musica classica al Teatro Milanollo di Savigliano

Appuntamento a teatro con la musica di “semplici” tubi di plastica. Questo il prossimo spettacolo dedicato in particolare a bambini, genitori e nonni, in programma domenica 1° dicembre al Teatro Milanollo di Savigliano per la nuova stagione 2019/2020 .

“Sonata per tubi”, di e con Ferdinando D’Andria e Maila Sparapani, è un concerto in cui i musicisti suonano noti brani del repertorio classico con dei tubi di plastica. Il tema del circo alimenta la follia dei personaggi in contrappunto con Hula Hoop sonanti, clave che diventano sax e diaboli sonori. “Sonata per tubi” ricerca le possibilità musicali di alcuni attrezzi da circo, che attraverso delle modifiche e l’uso della tecnologia, diventano strumenti musicali a tutti gli effetti.

Lo spettacolo vedrà in scena alle ore 16.30 la Compagnia Nando e Maila E.T.S., con l’aiuto alla creazione di Marta Dalla Via e Federico Cibin.

“Sonata per tubi” è una pièce ospitata dalle Residenze Artistiche in transito ministeriali: Festival Mirabilia, Teatro dell’Argine, Claps Residenza Internazionale: Ele Producciones culturale (Leon - Spagna).

I biglietti sono acquistabili all’Ufficio Cultura fino alla mattina di venerdì 29 novembre o domenica 1° dicembre alla biglietteria del Teatro. Costo 5 euro.