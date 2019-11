"Quando i migranti eravamo noi" Se ne parla a Sommariva Bosco

Lunedì 16 Dicembre alle ore 8 in Sala video “Milena Sona” delle Scuole Medie Sommariva Del Bosco si parla di "L’ emigrazione nel secondo dopoguerra: Belgio, Svizzera, Germania. 1956: Marcinelle, in Belgio 262 minatori bruciati o asfissiati dal grisou, di cui 136 immigrati italiani".

Tra il 1946 e il 1956 più di di 140 mila italiani varcarono le Alpi per andare a lavorare nelle miniere della Vallonia. Era un baratto tra l’allora governo italiano ed il Belgio: in cambio dell’afflusso di braccia Bruxelles si impegnava a fornire a Roma 200 chilogrammi di carbone al giorno per ogni minatore Relazione storica del professor Livio Berardo Proiezione del film: Itaker di Toni Trupia