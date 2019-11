Maltempo: frane e smottamenti lungo tutta la Val Varaita, al via la conta dei danni

Oltre al grave smottamento che ha reso isolate 47 persone a Venasca, l’ondata di maltempo ha lasciato il segno su buona parte della Valle Varaita.

Molteplici gli smottamenti e gli allagamenti con i quali, in questi giorni, le Amministrazioni comunali hanno dovuto fare i conti, predisponendo interventi urgenti volti a limitare i danni.

A Piasco, lunedì, sono state chiuse al traffico – causa frane – la strada vicinale che collega Frazione Serravalle a località Tetti Borgna e la strada che da frazione Tetti Galliano conduce a località Santa Brigida.

A Rossana, invece, il commissario prefettizio Marisa Rancurello ha ordinato la chiusura, sempre a causa di uno smottamento staccatosi a monte della strada vicinale denominata Tetti Rovera, il cui inizio coincide con la fine della strada comunale Tesio.

Il blocco alla circolazione è stato fissato 100 metri a monte del termine della strada comunale Tesio.

A Brossasco il Comune ha predisposto la chiusura al traffico della strada comunale di Gilba, a partire dalla località Combale Sibona, per uno smottamento di estese dimensioni. Situazione analoga per il tratto della strada per Gilba da località Sibona al bivio per Meira Prim e sulle strade per Borgata Canova e Borgata Chiabotto, interessate da frane createsi a monte dei sedimi stradali.

La via che conduce a Borgata Varett è stata interessata da frane e cedimenti della scarpata, con ostruzione della carreggiata, diventata impraticabile. Si è venuto a creare l’isolamento della borgata, che conta dei residenti stabili.

Lungo la strada per borgata Chiot, nei pressi del Combale delle Vrene, un rio minore è esondato, allagando la carreggiata. In questo caso si è reso necessario l’intervento in estrema urgenza, affidato alla ditta Barra di Brossasco, che si è resa disponibile ad un pronto intervento con mezzi idonei alla messa in sicurezza e rimozione materiale che ostruiva l’attraversamento del rio, per un importo di poco più di 1000 euro.

Chiuso anche il tratto di strada comunale che da Località La Meira porta a Borgata Taiant e, ancora lungo la strada comunale di Gilba, il tratto compreso tra Borgata Masueria e località Sibona.

A Frassino il cedimento della banchina lungo un tratto della strada comunale per San Maurizio, poco a monte della borgata Bonino, ha indotto il Comune ad istituire un senso unico alternato per regolare la circolazione stradale.

Al lavoro, praticamente in tutti i paesi, le squadre di Protezione civile, le maestranze comunali e, ad esempio a Brossasco, i volontari del gruppo Alpini..

Silvano Dovetta è il presidente dell’Unione montana della Valle Varaita: “Si registrano frane e smottamenti pressochè ovunque, ma, eccezion fatta per la situazione più grave di Venasca, non abbiamo situazioni così critiche”.

In alta Val Varaita, lo ricordiamo, la pioggia si è trasformata in neve, con importanti accumuli al suolo, che hanno portato – considerando il pericolo valanghe – alla chiusura delle provinciali per Bellino e Pontechianale, a monte di Casteldelfino.