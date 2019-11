Chocolat d’Art: il lavoro è arte! (VIDEO)

Il bar cioccolateria Chocolat d'Art nasce a Cuneo nel 2006 come piccola bottega artigiana di lavorazione del cioccolato e di pasticceria.

Con il tempo è stato aggiunto anche il servizio di caffetteria e, a seguire, la realizzazione dei primi piatti salati, fatti a mano, per una piacevole pausa pranzo.

Da Chocolat d'Art potete trovare i prodotti più vari della vera produzione di cioccolato e pasticceria artigianale e tradizionale: cioccolato in praline, tavolette, soggetti in cioccolato, torte, biscotti, specialità di pasticceria secca e ancora, croissant a lievitazione naturale accompagnati da preparazioni di caffetteria. In più lasagne, quiche, pizze, e preparazioni varie salate dedicate alla pausa pranzo.

Fiore all’occhiello della produzione di Chocolat d’Art è l'immancabile "Cuneese al Rhum" prodotto secondo la ricetta tradizionale, con doppia meringa, rhum e copertura di cioccolato fondente che ha ottenuto la certificazione De.C.O.

Natale è vicino e da Chocolat d’Art potete realizzare le vostre dolci fantasie: in negozio troverete soggetti di cioccolato curati e divertenti, decorati a mano con cura e abile maestria, dolci decorazioni natalizie e maestri artigiani pronti a dare vita agli oggetti e alle creazioni da voi desiderate. Non perdete tempo, recatevi da Chocolat d’Art e create il regalo di Natale più bello e più dolce per voi e per i vostri cari!

Chocolat D’Art si trova a Cuneo, in via Sebastiano Grandis n. 6.

Pagina Facebook https://www.facebook.com/chocolat.dart/