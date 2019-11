Il Lessico di Ghisolfi torna in classe, spiegato alle acconciatrici di domani

Educazione? Fa rima con formazione. Questo giovedì 28 novembre il Banchiere europeo e scrittore Beppe Ghisolfi torna professore d'eccezione, questa volta fra i banchi dell'agenzia di formazione professionale AFP di Cuneo, diretta dalla dottoressa Raffaella Gramaglia.

L'occasione sarà una lezione sull'educazione finanziaria incentrata sull'uso responsabile del denaro, sul risparmio e sulle scelte di investimento che, compiute oggi, si possono riflettere positivamente o no sull'integrità del risparmio privato e sull'andamento dell'impresa individuale e familiare.

“L'incontro rientra all'interno dei percorsi formativi abilitanti per il profilo di Acconciatore ed Estetista che, oltre a fornire agli allievi una preparazione tecnico professionale avanzata e aggiornata ai tempi, hanno l'obiettivo di sviluppare capacità imprenditoriali in senso amministrativo e gestionale", spiega la dottoressa Laura De Rosa referente per l'alternanza.

Con Ghisolfi sarà presente lo scrittore e opinionista nazionale Gian Maria Aliberti Gerbotto, cantore dei Vip-gossip e che con l'amico Banchiere scrittore condivide la passione editoriale e l'efficacia della comunicazione TV, mamma Rai compresa.

La lezione sarà anche un esempio di integrazione fra le attività formative dell'accademia di educazione finanziaria, fondata e presieduta da Ghisolfi, e le iniziative delle agenzie formative attive e presenti nei vari settori economici e professionali.