Misure a sostegno dell’innovazione in azienda: se ne parla alla Banca di Caraglio

Dopo l’ampia partecipazione per la recente conferenza sulla riforma della crisi d’impresa, la Banca di Caraglio chiude questo mese con un nuovo importante appuntamento.

Giovedì 28 novembre, alle 17,30, presso la sala Don Ramazzina della Cittadella della Banca a Caraglio (piazza della Cooperazione, 1) è in programma, infatti, la conferenza dal titolo “Agevolazioni a sostegno degli investimenti innovativi: focus sulle principali opportunità nazionali e regionali”. Oltre ai vertici dell’istituto di credito caragliese, che introdurranno i temi trattati, relatori dell’incontro saranno Mirko Azzalin, area Manager dell’Area Nord Ovest di Warrant Hub, e Cristian Ramaglia, consulente area Sviluppo Imprese di Warrant Hub.

L’appuntamento rientra nel ciclo di incontri di aggiornamento su temi economici di attualità organizzati dall’istituto di credito caragliese. Chi fosse interessato a partecipare alla conferenza, a ingresso libero, può segnalare la propria adesione al numero 0171/617117 o presso una delle filiali della banca.

“Il tema dell’innovazione è, per natura stessa degli imprenditori, centrale e sempre attuale nella gestione di ogni azienda – spiega Giorgio Draperis, direttore generale della Banca di Caraglio – Oggigiorno ancora di più, tuttavia, si pone come elemento essenziale per sviluppare forme di business al passo con i tempi ed esistono numerose possibilità di sostegno proprio rivolte a chi intende dotare la propria realtà imprenditoriale di strumenti allavanguardia o vuole intraprendere percorsi innovativi. Con la nostra conferenza desideriamo accompagnare le aziende alla scoperta delle principali opportunità messe a disposizione a livello nazionale e regionale, dando così un attivo contributo alla diffusione di un’informazione assai preziosa su questo fronte”.

Grazie al contributo dei due esperti di Warrant Hub, società di consulenza specializzata nel supportare progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, si parlerà in particolare di: credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, iper-ammortamento, “nuova Sabatini” per beni strumentali, voucher in ricerca ed innovazione della Regione Piemonte, Legge regionale 34/04 a sostegno agli investimenti per lo sviluppo delle imprese, fondo per micro, piccole e medie imprese nell’ambito del programma operativo POR FESR 2014-2020 della Regione Piemonte e molto altro ancora.