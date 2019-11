Quanto conta la location in un matrimonio? Come sceglierla

Una delle prime cose a cui si pensa quando si decide di convolare a nozze, oltre che alla data ovviamente, è la location per il ricevimento. I luoghi dove accogliere gli ospiti per il banchetto nuziale però sono veramente tantissimi, anche molto diversi fra loro e la scelta quindi non è facile per niente. Se ci sono dettagli del matrimonio per cui si può scendere a compromessi e anche fare qualche rinuncia, per la location di solito questo non accade.

Essa, infatti, è il cuore pulsante della giornata nuziale e quindi deve essere proprio perfetta. Si tratta di una delle prime cose che si prendono in considerazione proprio perché intorno a questa si creerà poi, successivamente, il proprio sogno nuziale. Gli allestimenti, gli intrattenimenti, i fiori e persino l’abito possono cambiare in base alla location e determinare lo stile della cerimonia e di tutti i festeggiamenti.

Tutto deve essere in armonia con il posto dove si trascorrerà la maggior parte della giornata e che farà da sfondo a tutti i ricordi legati a questo splendido giorno. Alla luce di tutto questo è facile capire che la location in un matrimonio conta, anzi è una delle principali cose in ordine d’importanza.

Come deve essere una location di matrimonio?

Navigando un po’ sul web ci sono portali interamente dedicati al matrimonio dove trovare diverse idee per il ricevimento matrimonio , scremando in base alla zona o allo stile che si desidera. Ogni coppia di sposi, con i propri affetti, ha una storia e un carattere proprio a cui solo alcune location potranno fare da sfondo. La location giusta non è quella super lusso, o meglio, non per tutti.

Anche la location più semplice può infatti trasformarsi in un luogo prezioso arricchendola con la propria personalità. La coppia più sobria, d’altra parte, potrebbe invece ritrovarsi nella location più sfarzosa. Guardando qui e là un’idea è quella di appuntarsi le location possibili e quello che si vede e piace, così da costruire mano a mano un’idea sempre più precisa.

Il posto giusto deve essere perfetto con qualunque situazione metereologica, quindi una caratteristica che deve assolutamente avere la location di matrimonio è accanto all’eventuale spazio all’aperto anche una zona al chiuso.

Come trovare la location perfetta

Gli invitati

Una delle prime cose su cui bisogna riflettere per trovare il posto giusto è ai propri invitati. Attenzione, non ai gusti degli invitati, ma al numero e, in alcuni casi, all’età. Il luogo del ricevimento deve poter contenere i propri invitati comodamente ed essere arioso, perché in quest’occasione nessuno ha voglia di sicuro di sentirsi stretto o scomodo. Se la gente è perlopiù giovane si può ovviamente osare di più, se prevalentemente ci sono persone anziane bisogna tener conto delle loro esigenze e necessità, se si vuole che partecipino.

Il budget

Un elemento fondamentale per la scelta della location è il budget. È inutile perdere tempo a guardare cose troppo costose, anche perché poi si rischia che nulla tenga il paragone. Se il posto è fuori porta, inoltre, bisogna considerare che è uso di offrire l’alloggio a chi viene da lontano. Si tratta di costi che possono lievitare in base al numero delle persone e che vanno tenuti in considerazione.

Prenotare con anticipo

Importante nella scelta della location è anche il tempismo. A meno non scegliate di sposarvi in una stagione o in un giorno della settimana inusuale, se contate quanti sabati hanno i mesi primaverili-estivi in cui normalmente ci si sposa, vi accorgerete che sono tutto sommato pochi. In quel momento altre coppie avranno deciso di sposarsi e saranno a caccia della location giusta, magari nella zona da voi prescelta. Ecco quindi che diventa importante prendersi per tempo così da riservare il proprio posto dei sogni, prima degli altri.