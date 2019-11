Test attitudinali: cosa sono e come affrontarli

I test attitudinali sono una serie di prove volte a testare le capacità di un candidato. Possono rappresentare lo step necessario da superare nell'ambito di un più ampio processo di selezione; per tanto, questo genere di test lo si riscontra in diversi ambiti, dai concorsi pubblici ai test di ingresso per i corsi universitari a numero programmato.

Cosa sono i test attitudinali

Quando si parla di test attitudinali ci si riferisce ad una prova scritta incentrata su vari argomenti, per lo più cultura generale e logica. Come si legge anche sul portale specializzato UnidFormazione, i test vengono utilizzati come strumenti di selezione in tre ambiti principali: i concorsi pubblici, le prove di ammissione ai corsi di laurea a numero chiuso e le selezioni approntate da aziende private. Naturalmente, a seconda dell'organo che dispone e organizza i test, le modalità di svolgimento, la struttura, il sistema di valutazione e gli argomenti delle prove possono variare sensibilmente.

In generale, un test attitudinale punta anzitutto a valutare le conoscenze culturali e le capacità ragionative del candidato, sia in termini generici sia in ambiti particolari. Si chiamano 'attitudinali' perché sono prove volte a verificare l'attitudine della persone che le sostiene in relazione al percorso accademico o professionale al quale lo stesso avrà accesso in caso di esito positivo della prova. In altre parole, il test serve a verificare se un individuo è idoneo ad una determinata carica pubblica o possiede conoscenze di base sufficienti ad affrontare un ciclo di studi specializzato.

Come si svolge un test attitudinale

Nella maggior parte dei casi, soprattutto se si tratta del primo stadio dell'iter di selezione, una prova attitudinale si svolge in forma scritta: il candidato deve rispondere ad un numero di quesiti variabile scegliendo la risposta esatta tra una serie di opzioni (quiz a risposta multipla). I test attitudinali sono prove a tempo, ovvero vanno completate entro e non oltre un determinato lasso di tempo, quasi sempre modulato sul numero di domande presenti nella prova. Il tempo medio a disposizione per rispondere a ciascun quesito si aggira attorno ai sessanta secondi o poco più.

Il test ha luogo in una sede prestabilita, comunicata preventivamente (così come il giorno e l'orario) a tutti coloro i quali sono stati ammessi allo svolgimento della prova. Le procedure preliminari prevedono l'identificazione del candidato per mezzo di un documento di identità in corso di validità, oltre ad un ulteriore riscontro che attesti l'ammissione al test (può trattarsi di una semplice mail di conferma o di un codice a barre generato durante le procedure telematiche di registrazione).

Come preparare un test attitudinale

La preparazione allo svolgimento di una prova attitudinale va 'tarata' sulla base del tipo di test:

- test di ingresso per corsi di laurea a numero programmato: alcuni atenei forniscono informazioni specifiche su temi ed argomenti della prova (nel migliore dei casi vengono indicati anche testi di riferimento);

- prove di selezione per concorsi pubblici: struttura e temi del test vengono indicati nel bando con cui l'Ente Pubblico dispone la selezione di un determinato numero di figure professionali; in questo frangente, è possibile che l'organizzatore della prova metta a disposizione una banca dati dalla quale verranno poi selezionate i quesiti del test;

- prove di selezione aziendale: in questo caso è l'azienda a fornire tutte le indicazioni e le istruzioni inerenti gli aspetti fondamentali della prova.

In ogni caso, prepararsi ad affrontare un test attitudinale significa sia esercitarsi costantemente, utilizzando libri pubblicati appositamente per lo studio propedeutico a questo genere di prove, sia mettere in pratica la strategia migliore. Cosa vuol dire? Da un lato, studiare meglio le materie sulle quali non si è particolarmente ferrati; dall'altro, svolgere il test in maniera 'intelligente', ossia rispondendo prima ai quesiti più semplici (o dei quali si è più certi) e ragionare in base al sistema di valutazione: se, ad esempio, le risposte errate vengono penalizzate è bene evitare di tirare a indovinare.