A Manta arriva il "Natale sotto il Castello": al mercatino si paga con i "Leonin"

Domenica 1° dicembre, a Manta si entra nel pieno dell’atmosfera Natalizia, con la manifestazione "Natale sotto il Castello". Tutta la parte del centro storico del paese sarà interessata dagli eventi della giornata natalizia, sin dal mattino il paese sarà invaso da bancarelle di prodotti tipici food del territorio e artigianato, le due zone mercatali interessate saranno per il food Via Roma, dove potrete trovare ad esempio l’olio ligure, i formaggi tipici vaccini e caprini delle nostre vallate, pane e dolci di agripanetteria, riso,miele, prodotti agricoli del territorio, frutta, verdura, zafferano e molto altro, la zona del mercato artigianale invece sarà nella zona Cascina Aia, dove eccellenze artigiane esporranno i loro prodotti. Sempre in Cascina Aia potrete trovare una mostra vespistica con veicoli d’epoca, una mostra di armi antiche con dimostrazione dinamica, artigiani cordai e cestai, mostra di quadri su tela di Alessia Allemandi. La zona del Borgo San Rocco sarà invece dedicata al divertimento ludico dei giovani e giovanissimi, con i gonfiabili, scacchiera gigante, giochi di una volta per grandi e piccini.

La manifestazione raggiungerà il suo clou nell’ora di pranzo, quando il profumo di piatti squisiti inonderà le vie del paese e con la “nuova moneta mantese” i “ Leonin”, “coniata” apposta per la manifestazione sarà possibile degustare squisite prelibatezze preparate dalle varie attività del paese, ad esempio la trippa in umido, gli gnocchi alla Valle Varaita, risotto al blu e pere, arancini, patata ripiena al forno con salciccia, piatto di formaggi, dolci e panettone ai “persi pien”, e altro ancora, tutti i piatti avranno un costo contenuto (max 5 Leonin), dando la possibilità di scegliere uno o più piatti a secondo del proprio gusto. Nel pomeriggio poi si potranno assaggiare le caldarroste ed il vin brulè.

Da non dimenticare la Casetta di Babbo Natale, dove i più piccini potranno scrivere e spedire la letterina a Babbo Natale, divertirsi con l’asinello dell’Asilo nel Bosco, con i trucca bimbi, i balli occitani per i più grandi e momenti musicali e di intrattenimento. Inoltre sarà possibile visitare il Castello della Manta di proprietà del FAI e grazie al trenino di collegamento si potrà anche visitare il mercatino della Villa di Verzuolo.

Insomma c’è la possibilità per tutti di passare una bellissima giornata in spensieratezza in piena atmosfera natalizia, venite numerosi.