Anche a Cuneo il "Reel Rock": la rassegna cinematografica sull'arrampicata

Record di velocità, boulder apparentemente impossibili, esplorazione di territori selvaggi: ritorna in Italia "Reel Rock", la rassegna cinematografica dedicata all'arrampicata e all'avventura, che propone agli appassionati alcune tra le migliori produzioni del settore.

Dopo il successo di pubblico della prima edizione, il tour 2019 cresce e arriva per la prima volta a Cuneo oggi (mercoledì 27 novembre) al cinema Don Bosco.

La tappa di Cuneo è in collaborazione con l’ASD Polisportiva Montagnard. Ospite in sala il climber Marcello Bombardi, campione nazionale Lead 2019 e La Sportiva Ambassador. Ogni serata vede la proiezione di tutti i 3 film in programma e il programma sarà identico per tutte le serate.

I film sono in lingua originale sottotitolati in italiano. Sono i big dell’arrampicata a livello mondiale i protagonisti dei film di "Reel Rock 14": in The Nose Speed Record vedremo Alex Honnold e Tommy Caldwell impegnati a impadronirsi del record di velocità di salita al Nose, a scapito di altri mostri sacri quali Brad Gobright e Jim Reynolds.

In The High Road, la campionessa del boulder Nina Williams sarà alle prese con complicatissimi blocchi da cui è vietato cadere, mentre United States of Joe’s racconta un improbabile incontro tra minatori conservatori mormoni e un gruppo di climber americani con risvolti positivi e imprevisti.