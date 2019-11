"Dalla smart city alla smart land: come costruire un territorio sostenibile, intelligente e inclusivo". Se ne parla a Fossano

"Dalla smart city alla smart land: come costruire un territorio sostenibile, intelligente e inclusivo" questo il titolo dell’interessante conferenza che il Professor Federico Della Puppa, celeberrimo economista territoriale, terrà presso l’aula magna del Vallauri di Fossano il 5 dicembre alle ore 21. Il Prof Della Puppa è stato docente di Economia presso l'Università IUAV di Venezia dal 2001 al 2018 e ha collaborato con numerose fondazioni e istituti di ricerca sui temi della rigenerazione urbana e del territorio in Italia e all'estero. Ma cos'è una "smart land"e perché sarebbe importante, costruttivo ed etico partecipare ad una conferenza in cui se ne parla? La smart land, mutuata dal concetto di smart city è una nuova idea di sviluppo della qualità della vita che tiene conto delle caratteristiche del nostro Belpaese e rispetta l'identità dei suoi luoghi, primi fra tutti, i piccoli comuni. Per partecipare all'evento è necessario iscriversi al seguente link:





https://forms.gle/TJQWkYzAbJWygmF37

E' consentito invitare altre persone interessate per un massimo di tre unità.