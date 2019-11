"L'arte incontra la religione" al museo dell'Abbazia di Borgo San Dalmazzo

Per celebrare i 450 anni della Fiera Fredda l'associazione culturale Pedo Dalmatia di Borgo San Dalmazzo propone presso il Museo dell'Abbazia la mostra L'arte incontra la religione. Dipinti e sculture di grandi Maestri dal '500 ai giorni nostri, visitabile da sabato 30 novembre a domenica 29 dicembre.

La rassegna, a ingresso libero, è realizzata con la collaborazione dell'associazione noau | officina culturale, del Museo dell'Abbazia e dell'associazione Ente Fiera Fredda della Lumaca e con il patrocinio del Comune di Borgo San Dalmazzo. Saranno quaranta le opere in mostra di artisti quali Migneco, Gentilini, Casorati, Picasso, Mondino, Mastroianni, Fontana, Lattes, Maine, Carena, Mancini, Bistolfi, Manzù, Cassinari.

Dopo l'inaugurazione, in programma alle ore 16.30 di sabato 30 novembre, l'esposizione sarà fruibile dal venerdì alla domenica in orario 15-18; si segnala l'apertura straordinaria di giovedì 5 dicembre in occasione della festa del Santo Patrono.

La mostra, curata da Cinzia Tesio e Rino Tacchella, vuole suggerire un percorso di riflessione sulla simbologia religiosa idealmente diviso in tre parti. La prima è incentrata sul valore del Simbolo sacro in chiave contemporanea con una serie di opere tra cui emergono le architetture di Gentilini, la colomba di Picasso, l'unione del cielo e della terra di Casorati.

La seconda parte è invece la sintesi dell'iconografia sacra, cioè quel modo di riscrivere con segni e colori ciò che si trova già scritto nella Sacra Scrittura e quanto la Chiesa ha elaborato nel corso dei secoli nella teologia. Il suo elemento fondante è l'incarnazione di Cristo, e da qui ecco le icone del Salvatore, della Madre di Dio, degli apostoli e di tutti i Santi.

Questi temi hanno ampio spazio all'interno della rassegna allestita presso il Museo dell'Abbazia con una nutrita selezione di opere, da lavori di autori anonimi caratterizzati però da una straordinaria perizia tecnica a lavori quali il presepe di Igne e le crocifissioni di Fontana e di Maine.

La terza ed ultima parte è dedicata alla vita della Chiesa nel suo impegno di evangelizzazione a rientrare nell'ambito del rappresentabile, un tema evidente nella Conversione di Manzù. L'arte incontra la religione Mostra a cura di Cinzia Tesio e Rino Tacchella presso il Museo dell'Abbazia di San Dalmazzo di Pedona, piazza dell'Abbazia 2, Borgo San Dalmazzo.

Inaugurazione sabato 30 novembre ore 16.30; visitabile a ingresso libero dal venerdì alla domenica in orario 15-18 fino a domenica 29 dicembre. Apertura straordinaria giovedì 5 dicembre. Info: ass.pedodalmatia@gmail.com