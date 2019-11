Un viaggio tra Sud America, Polo Sud e Italia nel libro di Matteo Baraldo

La rassegna Libri in Circolo di Montà, ospiterà uno scrittore, Matteo Baraldo, che racconterà la sua esperienza di viaggio tra Sud America, Polo Sud e Italia attraverso la presentazione del suo nuovo libro "Essere. La rivoluzione di se stessi". L'appuntamento ad ingresso libero è fissato a venerdi 29 novembre alle ore 21, presso i locali della biblioteca comunale montatese in piazza San Michele.

La sua non è una storia di vita comune perché il 5 novembre 2014 Baraldo è partito per il Sud America con l'idea di fare un'esperienza di volontariato e dedicare il suo tempo a persone bisognose, conoscere nuove culture e una nuova natura, vivere un'esperienza selvaggia che lo sconnetta dalla tecnologia, dalla fretta, spostandosi il meno possibile con aerei, prediligendo il camminare, l'autostop, la bicicletta e ciò che il viaggio gli offre. Per fare tutto questo decide di licenziarsi da un'occupazione di tecnico informatico, in modo da poter inseguire il suo sogno libero da vincoli.

Ha scritto questo libro con l'intento di portare un cambiamento positivo verso i lettori, promuovendo, attraverso le sue parole, il rispetto per la natura, per se stessi e per l'umanità in generale.