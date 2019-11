Idee regalo per Natale 2019: le tendenze in fatto di gioielli

Natale è alle porte e sono in tantissimi a crucciarsi di giorno e di notte pensando a che regalo comprare alla propria fidanzata, amica, sorella. Un’idea con la quale non si sbaglia mai è sicuramente quella di regalare un gioiello. Quando si dice gioiello viene subito in mente qualcosa di costoso, ma in realtà le cose non stanno affatto così.

Ci sono gioielli di ogni fascia di prezzo e, al giorno d’oggi in particolare, ci sono gioielli fashion di marchi famosi che hanno un prezzo abbordabile, pur facendo la loro bella figura. I brand più famosi a prezzi convenienti si trovano più facilmente sul web, come per tante tipologie di prodotto. Oggi sono molte le realtà sul web – come ad esempio la gioielleria online GioiaPura solo per citare una delle realtà più grandi – che propongono collezioni di tendenza, dei più diffusi marchi di gioielli, a prezzi convenienti, garantendo spedizioni sicure e rapide: quello che cerchi per i tuoi regali di Natale!

Gli accessori, come i gioielli, sono sempre apprezzati dalle donne, che non ne hanno mai abbastanza. Una collana, un bracciale, degli orecchini, un anello, infatti, può completare un outfit e renderlo accattivante e speciale. Basta un tocco, per esempio, per trasformare un look da giorno in uno da sera, una mise romantica in una rock-urban, un look serio in uno sbarazzino. Quello che conta è saper abbinare capi e accessori preziosi, anche se - di fatto - non esistono regole precise, perché ognuno porta il proprio gioiello secondo il proprio stile personale.

I gioielli di tendenza per questo autunno/inverno

Per fare breccia nel cuore di chi riceverà il tuo regalo a Natale, scegli di donare un gioiello alla moda. Le ultime tendenze in fatto di fashion parlano di un grande ritorno degli anni Ottanta in chiave contemporanea. I gioielli di tendenza sono quindi quelli grandi e vistosi, che si fanno notare e che possono diventare protagonisti indiscussi del look.

Come materiali e colori, le passerelle parlano chiaro: sarà l’oro giallo a dominare, con il bronzo e l’ottone, anche se sbalzare dal podio l’acciaio (ormai un must) non sarà per niente facile. Quest’ultimo, infatti, grintoso ed economico è perfetto su ogni tipo di look e ad ogni età. In alternativa, vanno anche molto di moda i metalli tono su tono, le satinature, le lavorazioni a specchio e i loghi dei brand ben in vista.

Se gli anni Ottanta sono troppo, puoi ricorrere al “minimalista”, che va sempre di moda, anche quest’anno. La chiave di volta, però, è rappresentata dalla contemporaneità: materiali e colori, infatti, sono comunque diversi dal solito. In ogni caso, anche regalando le tipologie di gioiello più classiche, come le perle, non si sbaglia mai. Insomma: esiste il gioiello giusto per ogni donna.

Quale gioiello regalare?

Per quanto riguarda le collane, quelle che abbiamo visto sulla maggior parte delle passerelle sono catene impreziosite e personalizzate. Simbolo di forza e resistenza, in una formula tutta femminile, sono perfette per essere indossate su tutto: abiti, tailleur, maglioni, pur avendo un carattere tutto loro. I più coraggiosi osano con le misure over size da portare rigorosamente con orecchini e bracciali easy, per bilanciare e non finire su quel “troppo che stroppia”.

In alternativa, si può scegliere un bel paio di orecchini: quelli più di tendenza sono pendenti e importanti, ma - come detto - in passerella ne abbiamo visti anche di piccoli a lobo, che si distinguono per un design minimalista e contemporaneo, con colori sgargianti o metalli insoliti, come il bronzo e l’ottone.