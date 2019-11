“Viaggio di studio” in Cile dedicato alla frutticoltura organizzato dalla Polaris Viaggi

Un “Viaggio di studio” in Cile con visite a differenti realtà produttive e di export di agrumi, pesche, ciliegie, mele, pere e kiwi dall’11 al 18 dicembre in collaborazione con i soci ed i frutticoltori delle cooperative “Sanifrutta” e della “Joinfruit”.

Lo organizza la Polaris Viaggi di Bagnolo Piemonte e di Revello, con meta realtà frutticole cilene, vicine a Santiago del Cile, regione climaticamente molto simile alla nostra (con tentensa escursione termica fra giorno e notte).

Una regione dove la frutticoltura è molto viva. Al momento sono già una trentina i frutticoltori dela Saluzzese che hanno aderito al progetto di studio, pronti a confrontarsi e crescere per offrire un prodotto finale sempre migliore.

La quota di adesione è fissata in 1.800 euro, comprensivi di trasporto A/R in bus all’aeroporto di Torino Caselle, volo, bus il loco per l’intera durata del soggiorno cileno, hotel 4 Stelle con trattamento di mezza pensione (5 notti nella zona di Curico, una notte mei pressi di Valparaiso), visita guidata a differenti realtà produttive, escursione in una zona vitivinicola, un weekend sul mare di Valparaiso e 2 cene di gala.