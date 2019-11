A Ceva uno degli 11 percorsi IFTS finanziati in Piemonte e unico in ambito ambientale

Il Cfpcemon per il terzo anno consecutivo attiverà a Ceva uno degli 11 percorsi IFTS finanziati in Piemonte ovvero il corso “Tecniche di Monitoraggio e Gestione del Territorio e dell'Ambiente” Percorso di 800 ore rivolto a diplomati e laureati in cerca di occupazione.

“Il progetto – ha spiegato il direttore CFPCemon Mario Barello – conferma la collaborazione nata nel 2016 tra il CFPCemon, il Politecnico di Torino, l’Istituto d'istruzione superiore "Baruffi" di Ceva e Ormea e molte aziende tra cui i partner A.c.e.m., Dentis Spa, Mondo Acqua Spa e Proteo Soc. Coop che hanno aderito all’ATS. Il nostro è un lavoro che nasce dal territorio per il territorio”.

“Il profilo di Tecnico di Monitoraggio e Gestione del Territorio e dell'Ambiente - chiarisce Bartolomeo Vigna del Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, Territorio e Infrastrutture del Politecnico di Torino – è stato studiato per sopperire alla mancanza evidente di figure intermedie di controllo del territorio, sulla base delle esigenze reali di enti ed aziende che hanno dato il loro appoggio e che si occupano di impianti di trattamento acque e gestione rifiuti”.

Nei due anni precedenti si sono specializzati 50 Tecnici, molti residenti nella zona ma altrettanti provenienti dalla Provincia di Torino, dalla Liguria e da svariate località del Centro-Sud Italia. Il 13 dicembre è fissata la prima sessione per la selezione dei candidati.

I percorsi IFTS Istruzione e formazione tecnica superiore sono caratterizzati da una stretta sinergia tra Scuola, Università, Formazione professionale e aziende; sinergia che permette di preparare tecnici altamente qualificati ma immediatamente inseribili nel mercato del lavoro.

Questo obiettivo è possibile grazie alla condivisione dei contenuti, concordati tra i vari partner e le aziende già in fase progettuale e personalizzati ulteriormente durante il periodo di alternanza che può essere svolta anche in apprendistato