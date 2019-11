"Amico Sport" d'oro nel XV meeting "Boccia La Mole"

Tutti felici e medagliati gli atleti cuneesi impegnati domenica 24 novembre nelle gare a coppie fisse, organizzate dalla ASD Pandha Torino all’interno del circuito Special Olympics; un appuntamento ormai fisso per gli appassionati di bocce e soprattutto l’occasione per passare una domenica in allegria, nonostante il maltempo della giornata.

Medaglia d’oro al collo, quindi per le coppie così formate: Mara Rodengo-Myriam Pellegrino, Armando Messa-Camilla Beltritti e Sonia Saija-Luca Lamberti; ad accompagnare gli atleti, gli infaticabili tecnici Sergio Brunetto e Cristina Damilano.