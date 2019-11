L’ex sindaco di Bra, Bruna Sibille, compie gli anni. Valanga di auguri sui social

Che sia stata una dei sindaci più popolari sotto la Zizzola non c’è dubbio. Bruna Sibille, primo cittadino di Bra per due lustri, fino al maggio 2019, è sempre stata molto vicina alla gente. Bastava vederla passeggiare a piedi o in bicicletta per le vie del centro. Ogni metro una stretta di mano o un saluto. Una caratteristica che condivide con l’attuale sindaco Gianni Fogliato.