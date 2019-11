Viabilità: da domani quasi il 50% di posti in più sul treno 4681 Fossano-Savona

Aumentano da 300 a 440 i posti disponibili sul treno regionale 4681 Fossano-Savona via Altare, a partire da domani, grazie al cambio del materiale rotabile rispetto al treno Minuetto che viene normalmente utilizzato.

Lo ha confermato Trenitalia questa mattina, dopo le segnalazioni di improvviso sovraffollamento sulla tratta.

«Il sovraffollamento di questa mattina sulla tratta Fossano – San Giuseppe Cairo è stato un episodio eccezionale – sottolinea l’assessore ai Trasporti della Regione Piemonte Marco Gabusi - , dovuto al maggior utilizzo del treno a causa dei disagi stradali dovuti all’ultima recentissima alluvione. Visti i problemi e le interruzioni delle strade molte persone hanno preferito, giustamente, utilizzare il treno al posto della macchina. Poiché Trenitalia non era ancora riuscita ad irrobustire questa tratta, come fatto invece per altre, di concerto con l’assessore ai Trasporti della Regione Liguria Berrino, abbiamo subito chiesto di modificare il servizio utilizzando un treno più capiente. Modifica che è stata prontamente realizzata in modo che già da domani i passeggeri possano trovare una situazione più confortevole».

Rispetto alla composizione di oggi, rappresentata da un Minuetto con 150 posti a sedere e circa 150 in piedi, il treno in servizio domani avrà 240 posti a sedere e circa 200 posti in piedi.