“La bella sconosciuta”: Gianni Farinetti presenta il suo ultimo romanzo a La Morra

Torna a La Morra lo scrittore Gianni Farinetti per parlare del suo nuovo libro “La bella sconosciuta”, come sempre edito da Marsilio.

La sua straripante simpatia sarà contenuta da Luca Glebb Miroglio che condurrà l’incontro, ospitato nella chiesa di San Sebastiano in via Umberto, sabato 30 novembre, alle ore 18.

Sarà occasione per proseguire la conoscenza con i magnifici personaggi di Farinetti, a partire dal mitico maresciallo Buonanno, a Sebastiano Guarienti, fino all’ultimo dei suoi simpaticissimi concittadini. Un delitto offre allo scrittore, come sempre, l’occasione per descrivere con intelligenza ed umorismo il piccolo mondo dei piccoli paesi dell’alta Langa.

Seguirà, alla fine dell’incontro, un brindisi presso la Libreria Paesi Tuoi offerto dalla Cantina Terre del Barolo.

L’iniziativa è realizzata dalla libreria Paesi Tuoi in collaborazione con Eventi&Turismo La Morra.