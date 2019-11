Anche a Roccavione si discuterà sul tema biodigestore di Borgo San Dalmazzo. La serata-dibattito è organizzata dal sindaco Germana Avena. Appuntamento venerdì 29 novembre alle 20.30 nella sala consigliare.

I temi trattati: panoramica della legislazione vigente sulle società pubbliche in relazione a CDA , emolumenti e attività In House ed Extra House, e legislazione regionale sui rifiuti in relazione alle competenze su impianti di recupero organico.

Ingresso libero e aperto a tutti.