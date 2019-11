Emergenze meteo a Fossano: come sono state affrontate?

Nell’arco di una settimana la provincia di Cuneo è stata attanagliata da due eventi metereologici che costituiscono un banco di prova per una serie di Enti: dagli uffici comunali alla Protezione Civile, dai Carabinieri ai Vigili del Fuoco, in caso di nevicate o piogge intense si mette in moto una macchina complessa.

In modo particolare dal 14 novembre a lunedì il territorio è stato toccato da una precoce nevicata, antecedente all’entrata in vigore dell’obbligo di gomme anti neve e del contratto per lo smaltimento.

A fare la cronaca di come siano state fronteggiate le due emergenze, sebbene di natura diversa, è stato il sindaco Dario Tallone all’inizio del Consiglio comunale dello scorso lunedì 25 novembre.

La nevicata è iniziata lo scorso 14 novembre nel tardo pomeriggio, quando la reperibilità dei referenti mezzi e degli operai non era ancora in vigore, ma “alle 20.30 il referente neve chiamava la squadra operai con due unità per provvedere alla salatura dei tratti principali e le vie in forte pendenza – ha relazionato Tallone -. Inoltre chiamava le ditte interessate allo sgombero neve facendo intervenire 4 operatori per la pulizia dei tratti principali e lo spargimento di sale e sabbia”.

La nevicata precoce, seguita in poche ore da temperature relativamente miti, più che da problematiche legate al ghiaccio è stata contraddistinta dalla caduta di rami per il peso della neve su piante non ancora completamente spogliate dalle foglie: “Alle 21 la difficoltà della situazione era determinata da: caduta di alberi e rami generalizzata sul territorio e in particolare sul tratto di via Salmour che di fatto ne impediva la transitabilità sul tratto provinciale; automobili che ancora non montavano gomme da neve e bloccavano la circolazione, mancato sgombero del tratto del raccordo dove due mezzi pesanti bloccavano la rotonda di via Bisalta”. Sono dunque intervenuti altri mezzi per le operazioni di sgombero neve, soprattutto nel centro storico e alle 23 è stato richiesto ai referenti delle ditte di attivare tutti i mezzi a disposizione.

Nella notte è stato dato l’avvio alle operazioni di pulizia dei marciapiedi e dei tratti pedonali principali e sono stati puliti gli accessi scolastici cittadini e gli attraversamenti pedonali principali delle principali arterie cittadine: “I mezzi hanno operato sulle strade sino alle ore 6 del mattina, con eccezione di alcuni mezzi che sono rimasti al lavoro fino alle 8.30 per lavorare sulle piazze per garantire maggiori possibilità di posteggio”.

Nella notte tra il 14 e il 15 novembre sono intervenuti anche gli operazioni di Protezione Civile che sono intervenuti per lo sfrondamento di alcune piante ed è stato richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco per la caduta di alberi sulla linea elettrica di via Palocca. I Carabinieri, invece, sono intervenuti nel tratto provinciale interrotto dalla caduta di alberi.

Cessata la gestione della nevicata, è subito partita l’emergenza arancione per le abbondanti piogge degli scorsi giorni. Un banco di prova importante perché spesso si fanno esercitazioni, come la Vardirex dello scorso anno, prive, però, della componente emotiva di un’emergenza come quella degli scorsi giorni.

Fortunatamente a Fossano, nonostante i 144,6mm di pioggia caduta nei due giorni di emergenza sia il fiume Stura che il torrente Mellea sono rimasti al di sotto dei livelli di guardia. Il Mellea ha raggiunto i 121 cm rispetto ai 130 del primo livello di guardia e lo Stura i 178 mm, rispetto ai 250 che contraddistinguono l’emergenza.

In ogni caso “le problematiche principali hanno iniziato a evidenziarsi a partire dalle 13 di sabato 23 novembre – ha spiegato il sindaco -. Alle 13.30, a seguito dell’emanazione del codice arancione è stato attivato il monitoraggio idraulico e idrogeologico del territorio con entrata in operatività del servizio comunale e, contemporaneamente, è stato attivato il volontariato comunale. Il comando dei Vigili del Fuoco segnalava, alle 13.30, una situazione potenzialmente critica per allagamenti a Castelvecchio di Loreto. Mi sono personalmente attivato per reperire materiale sabbioso con cui riempire sacchetti di sabbia, poi insaccato al Coordinamento provinciale e stoccato in parte nel magazzino comunale”

I sopralluoghi necessari sono stati diversi nei due giorni, a partire da San Lorenzo, dove è stato attivato uno scolmatore, di Cussanio, Sant’Antonio Baligio e San Lorenzo.

Sulla giornata di domenica le prime criticità sono state evidenziate con diversi allagamenti su via Santa Maria e via Valpurcino ed è stata chiusa via Granetta per gli allagamenti sul territorio genolese.

“Ho scelto di tenere le scuole aperte a seguito di una serie di valutazioni sulla base della situazione dei prevedibili sviluppi fronteggiando anche la diffusione di false notizie sui social”.

Uno dei problemi fronteggiato dai Vigili del Fuoco e dalle squadre di intervento è stata una frana a Boschetti che ha comportato la chiusura della strada, mentre sul fronte delle strade provinciali la situazione più critica è stata quella della chiusura della S.P. 192 per allagamenti a Savigliano.