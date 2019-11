Il bar del Foro Boario di Saluzzo ha un nuovo gestore, ma secondo Fulvio Bachiorrini “se non si reinventa la struttura non ci sarà futuro”

Il bar del Foro Boario di Saluzzo è stato al centro di un’interpellanza, presentata dai consiglieri d’opposizione Alessandra Piano e Fulvio Bachiorrini, e discussa nell’assise riunitasi ieri sera (mercoledì).

Piano e Bachiorrini hanno chiesto al sindaco Mauro Calderoni, di riferire – dopo la disdetta del gestore comunicata a dicembre 2018 – se fosse già stato individuato un nuovo gestore, chiedendo di sapere la data di apertura del bar, e infine se gli impianti della struttura siano adeguati alle norme di sicurezza.

Ha risposto ai quesiti posti dall’opposizione Francesca Neberti, assessore competente, avendo delega, tra le altre, a Fiere e Mercati.

“La gara per l’affidamento della gestione del bar del Foro Boario – le sue parole – è stata aggiudicata a Oreste Parola. Hanno partecipato alla procedura pubblica due soggetti, ma uno di questi si è ritirato, ed il servizio quindi è andato a Parola.

Il bar è aperto dal 2 novembre, e anche nel periodo che l’immobile non poteva esser utilizzato causa lavori, il servizio non mai stato sospeso. I locali sono adeguati, dal momento che è stato realizzato l’impianto di riscaldamento e l’adeguamento dell’impianto elettrico”.

Dai banchi dell’opposizione, Bachiorrini ha ringraziato l’assessore Neberti per la “risposta rapidissima ma sostanziale”, ponendo però l’accento su un aspetto ancora diverso.

“Non è questo il problema: il bar è rimasto chiuso per qualche mese. L’avete riaperto, ben venga, specie per un’occasione importante come la Fiera di Sant’Andrea. Il vero problema è un altro: non c’è nessuno che vuole accollarsi questo servizio, e si è faticato a trovare un gestore. Il primo ha rinunciato, forse anche perché non tanto idoneo.

Il secondo è colui che metteva il camper nell’area esterna, con 4 tavolini, e che ora gestisce la struttura.

Mi auguro che continui e che gestisca al meglio il bar, ma credo che la struttura non possa avere tanto futuro. Tuttavia è necessaria, ne abbiamo bisogno. Non per il canone da 300 euro anni che incamera il Comune. Qual è il problema? È che chi gestisce il bar, lo sappiamo benissimo, ha un’entrata giornaliera di 100-120 euro lordi, al giorno, il sabato.

È chiaro che poi abbiamo difficoltà a trovare un gestore che accetti. Con un’apertura solo al sabato e in occasione di grandi eventi non riusciamo. Dobbiamo fare un salto avanti, la struttura deve essere reinventata.

Ci vuole una gestione diversa: giovanile, ma certamente non più ordinaria. Ci vuole una gestione legata ai grandi eventi, sfruttando il contesto: piazza, parcheggio e struttura, per creare un richiamo non solo al sabato mattina, ma anche altro. Solo così un interesse inesistente può diventare commerciale. Perché prima o poi il problema si riproporrà, se non ripensiamo i termini gestionali”.

L’assessore Neberti, a margine delle parole di Bachiorrini, ha voluto ancora specificare come è facoltà del gestore “aprire ogni qualvolta lo ritenga opportuno, la struttura del Foro Boario, che è apprezzata non solo in occasione dei momenti zootecnici, ma in generale. Stabilisce il gestore quando aprire la struttura.

Crediamo molto nel bar e nella struttura, come momento d’incontro importante per un mercato tradizionale di Saluzzo, quello agricolo. Portiamo avanti infatti un lavoro di riorganizzazione del mercato, per renderlo più gradevole e fruibile. Due anni fa abbiamo scommesso sul mercato dei piccoli animali, all’interno del quale vi sono microeventi con un buon ritorno di pubblico.

Cercheremo di portare avanti, convintamente, altre strategie”.