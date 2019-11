Il Comune di Saluzzo si accolla parte dei costi del bus che condurrà Amministratori e lavoratori della Mahle a Roma, per il tavolo al Mise

A meno di 24 ore di distanza dall’incontro previsto oggi (giovedì) al Ministero dello sviluppo economico sulla crisi della Mahle, il presidente del Consiglio comunale di Saluzzo, Enrico Falda, ieri sera ha illustrato all’assise la situazione, alla luce degli ultimi aggiornamenti.

“Siamo stati colpiti della decisione improvvisa e inaspettata della casa madre di chiudere gli stabilimenti di Saluzzo e La Loggia. – le parole di Falda – Naturalmente il Consiglio comunale manifesta tutta la solidarietà e la vicinanza ai dipendenti, che nello stabilimento cittadino sono ben 209, per la maggior parte saluzzesi e nostri concittadini.

L’Amministrazione, fin dalla prima ora, è stata vicino a dipendenti e sindacati, con il sindaco Calderoni in prima persona e il vicesindaco Demaria”.

“Le ultime notizie che vi posso dare – ha aggiunto Falda – risalgono a venerdì 22 novembre, con l’incontro a Torino, fra sindacati e vertici italiani dell’azienda, da cui non sono emerse grandi novità rispetto a quello che già si sapeva.

L’azienda continua a mantenere la ferma intenzione di chiudere lo stabilimento di Saluzzo, offrendo percorsi di formazione volti al ricollocamento e ammortizzatori sociali per dipendenti. Lo scontro con sindacati è molto duro: i rappresentanti sindacali vogliono come prima clausola per procedere con la trattativa il ritiro della lettera di licenziamento agli operai”.

Oggi pomeriggio - alle 15.30 - è previsto l’incontro a Roma. Sarà presente per il Comune il vicesindaco Franco Demaria, che siederà al tavolo al Mise, “da cui speriamo possano arrivare buone notizie” ha detto ancora Falda.

Che ha concluso: “In queste settimane si è registrata l’uscita di quattro lavoratori, su Saluzzo un operaio ha trovato un’altra occupazione, ma la situazione rimane drammatica. In 208 rimarranno senza lavoro, 241 a La Loggia”.

Come illustrato poi dal vicesindaco Demaria, sempre nel Consiglio di ieri sera, il Comune si è accollato parte delle spese di noleggio del pullman che, partito alle 2 di questa notte, condurrà Amministratori e lavoratori a Roma per l’incontro al Mise: “Ci è sembrato un piccolo gesto di vicinanza ai tanti dipendenti saluzzesi della Mahle” le sue parole.

L'impegno economico del Comune sarà pari a 1130 euro.