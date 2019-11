Ormea: "Tre blocchi di roccia da 80 quintali ciascuno minacciano la carreggiata sottostante"

Tre blocchi di roccia da 80 quintali ciascuno minacciano la via sottostante: succede a Ormea, in alta val Tanaro, appena sopra strada del Ceresè, nell'area delle cosiddette Rocche delle Vallette.

La carreggiata è chiusa al transito da giorni, in quanto vi è tuttora un rischio incombente di caduta del materiale, come spiega il sindaco, Giorgio Ferraris: "Qualora essa si verificasse, dovrebbe teoricamente fermarsi all'altezza della trincea da noi scavata, terminando la propria corsa contro le reti di protezione installate. Tuttavia, non ne abbiamo la matematica certezza. Purtroppo si tratta di rocce difficili da smuovere e il provvedimento che abbiamo adottato è teso a salvaguardare l'incolumità pubblica".