Saluzzo, la tavola rotonda “Minori in cammino"

Sabato 30 novembre, alle 17,30, nella sala Verdi della Scuola di APM (Via dell’Annunziata 1/B) la tavola rotonda “Minori in cammino” incentrata sul tema della tutela dei minori stranieri non accompagnati, chiude la rassegna comunale “Vincere la paura ricostruire la speranza” che ha accompagnato il mese dedicato al contrasto della violenza sulla donna.

L’evento organizzato in collaborazione con la Fidapa B.P.W. sezione di Saluzzo è ad ingresso libero.

Intervengono: Fiammetta Rosso, Assessore alle Politiche Sociali e di Integrazione; Joëlle Long, Professore Associato del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino, Rita Turino garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Piemonte, Marianna Cento, Psicoterapeuta nell’ambito del progetto Fami di Torino, Consorzio Monviso Solidale e Cooperativa Armonia, Rosaria Chiana, Pediatra e Tutrice Volontaria, Lucia Testa studentessa del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino.