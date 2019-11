Saluzzo, sabato la Fiera S. Andrea e il via al Natale in città e la Piccola fiera di Via Savigliano.

L’ultimo sabato di novembre a Saluzzo è Fiera Sant’Andrea o Fiera dei “pocio”, le nespole, frutto tipico autunnale coltivato nel Saluzzese e in tutto il basso Piemonte.

Il tradizionale appuntamento è per sabato 30 novembre a partire dalle 8 al Foro Boario. Una mattinata di confronto tra operatori, dove sono in mostra macchinari agricoli, piante e utensileria. La Fiera chiuderà alle 13, in tempo per un pranzo e una passeggiata in città, aspettando nel tardo pomeriggio l’accensione delle luci natalizie e di un grande albero di 10 metri in piazza Cavour, che darà ala stagione delle Festività. Alle 17 in piazza Cavour la presentazione ufficiale "Il tuo Natale a Saluzzo, alle 17,30 l'accensione del grande albero di Natale.

La piccola fiera di via Savigliano

Il fine settimana prosegue con un ricco programma anche domenica 1° dicembre: in via Savigliano e piazza Buttini con la Piccola fiera di via Savigliano

Dalle 9, per tutta la giornata, un piccolo mercato e la prima novità: "Una fattoria... da pocio" organizzata in collaborazione con gli Allevatori amatoriali del Marchesato, la A.S.D La Fenice II, l’Associazione CRAS, Centro Recupero Animali Selvatici e la Fattoria amatoriale Gallina golosa.

In piazza Buttini arriveranno galline, capre, pecore, conigli, pony e cavalli da ammirare e conoscere insieme a tutta la famiglia.

Dalle 14 la Fattoria amatoriale Gallina Golosa si occuperà di far conoscere l’arte casearia a grandi e piccini con dimostrazioni e due laboratori. L’Associazione CRAS, con un laboratorio didattico, presenterà gli animali selvatici con un approccio innovativo per i bambini.

Una piccola fattoria in centro città che si affiancherà a produttori agricoli e alla seconda edizione di "Qua la zampa", dedicata agli amici a 4 zampe, protagonisti di attività, laboratori e momenti di interazione.

Da mattina a sera, in piazza Buttini, tutti a teatro con il “Teatro Bestiale”, un laboratorio gestito in collaborazione con A.S.SE.A. Onlus che si occupa di Pet Therapy in ambito sanitario e socio-assistenziale per valorizzare i benefici fisici e psichici derivanti dalla vicinanza di animali da compagnia in soggetti che vivono forme di disagio.

L’attività di domenica 1° dicembre prevede una divertentissima rappresentazione di gioco di ruolo con protagonisti i bambini e i cani di IAA-Interventi Assistiti con Animali. In questo teatrino, il bambino si mette alla prova in un ambito sicuro, affrontando le sue idee sul mondo o cercando di andare oltre le proprie capacità.

Altra novità della giornata, sempre in collaborazione con A.S.S.E.A, il laboratorio

“Read Dog ”. Leggere insieme a un amico a 4 zampe è più stimolante e divertente. Il Read Dog, cioè il cane da lettura, aiuta i bambini a sviluppare le proprie qualità cognitive. I momenti di lettura prevedono la presenza del cane, del suo conduttore e del bambino, in un angolo dedicato della biblioteca. Il conduttore del cane, intermediario discreto fra il bambino e l’animale, fa attenzione che chi legge comprenda il testo, e che si abbandoni a una lettura fluida. I libri proposti parlano di cani e di animali, della loro cura, del rispetto, dei loro sentimenti e sono uno strumento per creare empatia.

L’iscrizione a questo laboratorio e a quello di arte casearia saranno in loco e gratuite.

Infine si potrà iniziare a pensare agli acquisti natalizi: via Volta attende con tante idee regalo.

In Castiglia l’ultima giornata per visitare la mostra curata da Lóránd Hegyi dal titolo “Dentro il disegno” (orario 10-13 / 14-18).

E dopo questo ricco fine settimana, la città si prepara alle feste. I mercatini di Natale saranno domenica 8 dicembre a Saluzzo e domenica 15 dicembre a Castellar. A fare da cornice, animazioni, artigianato e spettacoli per grandi e piccoli.

Per info: www.fondazionebertoni.it - segreteria@fondazionebertoni.it. Tel. 0175/43527.

Modifiche alla viabilità

Per consentire lo svolgimento della Fiera di Sant'Andrea sono previste modifiche alla viabilità:

Dalle ore 06.00 alle ore 14.30 di sabato 30 novembre: sono vietate la circolazione e la sosta, con rimozione forzata, in via Martiri della liberazione fino all'intersezione con Via Mattatoio (ambo i lati) ed in P.zza Garibaldi nell’area di sosta a pagamento interna alla piazza.-

Dalle 5 alle ore 13 di sabato 30 novembre: sono vietate la circolazione e la sosta, con rimozione forzata in Via Don Soleri, su entrambi i lati della carreggiata lungo il viale alberato e lungo il tratto verso l’area ecologica (fino al primo cancello della recinzione del Foro Boario).-