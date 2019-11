Situazione troppo grave in Piemonte, Cirio chiede ai ferrovieri di annullare lo sciopero indetto per domani

L’Unione Sindacale di Base ha appena comunicato alla Regione Piemonte di aver accolto l’invito del presidente Alberto Cirio a escludere il territorio piemontese dallo sciopero indetto per domani, 29 novembre.



“Alla luce del suo accorato appello - si legge nella nota firmata dal segretario generale dell’USB, Pierpaolo Leonardi - e consci della grave situazione che sta vivendo il Piemonte, a nome dell'Unione Sindacale di Base accolgo l'invito a escludere il settore dei trasporti per la Regione da lei governata dallo sciopero generale nazionale proclamato da USB per la giornata di venerdì 29 novembre. Nel ringraziarla per la vicinanza alle rivendicazioni dei lavoratori da noi rappresentati e per la cortesia, colgo l'occasione per inviarle i migliori saluti e le auguro buon lavoro in un momento così delicato”.



“Desidero ringraziare l’Unione Sindacale di Base e in particolare il suo segretario generale Leonardi per la rapidità e la sensibilità con cui è stato accolto il nostro appello - dichiara il presidente Cirio -. In un momento come questo, sentire il supporto di tutto il sistema ha un grande valore e ringrazio di cuore anche i lavoratori del settore trasporti, a cui rinnovo la nostra vicinanza. Aver rinunciato a esercitare un proprio diritto per aiutare i cittadini piemontesi in questo momento di difficoltà, credo sia la testimonianza più bella di affetto e rispetto verso il nostro territorio”.