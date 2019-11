Dopo il maltempo, Sommariva rimette in sesto strada e collina

Risolto il problema delle case, cantine e garage allagate in frazione Maniga a Sommariva del Bosco, dopo gli eventi idrogeologici che hanno colpito anche il paese sommarivese, i tecnici comunali con la consulenza esterna dell'ingegnere Viganò stanno lavorando per la messa in sicurezza della strada e collina. Si procede con i lavori del manto stradale in via Cavallermaggiore di fraz. Agostinassi, eroso dall'acqua e dal fango, e con la messa in sicurezza della parte franata della collina in via Colle Oliva.

"Anche se non più 24 ore su 24 siamo comunque attivi durante il giorno per rimettere in sesto la collina e il manto stradale - dichiara il vice sindaco, Marco Pedussia- Ringrazio tutti coloro che ci hanno aiutato e continuano a farlo dopo le criticità che abbiamo subìto".