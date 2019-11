Perquisizioni e controlli sui membri di un gruppo di estrema destra: la DIGOS di Cuneo rintraccia un 32enne residente in provincia

Nella mattinata odierna sono state svolte diverse perquisizioni in tutta Italia nei confronti di soggetti di estrema destra a seguito di una'intensa attività d’indagine iniziata dalla Digos di Enna, con il coordinamento della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione e sotto la direzione della Procura Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo di Caltanissetta.

Gli accertamenti e le indagini condotte anche da personale della DIGOS della Questura di Cuneo hanno consentito di individuare e rintracciare un soggetto residente in provincia, italiano di 32 anni, pregiudicato e facente parte del gruppo estremista, indagato per associazione con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico nonché per istigazione a delinquere.

L'attività di Polizia Giudiziaria svolta nelle prime ore della mattina dagli operatori della Polizia di Stato, in collaborazione con personale specializzato della Polizia Postale, degli Artificieri e delle unità cinofile, ha permesso dopo una laboriosa perquisizione di recuperare materiale utile al proseguo delle indagini.