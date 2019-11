Presentato il “bilancio sociale” 2018 del Tribunale di Cuneo

E’ stato presentato ieri al teatro Toselli il “bilancio di responsabilità sociale” 2018 del tribunale di Cuneo. Ed è la prima volta, per quanto riguarda il territorio cuneese, di una “ostensione al pubblico”, come l’ha definita il presidente Paolo Demarchi Albengo di quello che “non deve essere solo un rendiconto o una spiegazione del tribunale, ma anche l’occasione per far emergere idee nuove e per sviluppare progetti di rinnovamento”.

Fra i dati più significativi illustrati dal presidente Demarchi e contenuti in un volumetto di agevole consultazione, quello del numero dei giudici: uno ogni 20.781 cittadini, ovvero 12 magistrati togati e 7 giudici onorari di pace per la sezione civile e 12 magistrati e 5 giudici onorari di tribunali per la sezione civile. Tenendo conto anche del personale amministrativo, si rileva una carenza di organico del 20%.

Nonostante il personale sia insufficiente, le tabelle di marcia hanno dato risultati più che apprezzabili. Nel 2018 i procedimenti definiti dai giudici sono stati più di quelli sopravvenuti durante l’anno: per il civile, si parla di 12.438 processi giunti a sentenza a fronte dei 12.271 sopraggiunti, anche se a fine anno rimanevano pendenti 8.179 fascicoli.

Per la sezione penale il bilancio è ancora più positivo, con smaltimento di tutti i fascicoli sopraggiunti entro la fine dell’anno. Presso i giudici per le indagini preliminari (gip) e i giudici per l’udienza preliminare (gup) sono stati avviati 3.102 procedimenti verso persone note contro i 3.108 conclusi, mentre nei confronti di ignoti i procedimenti sopravvenuti ammontano a 2.713 e quelli esauriti a 2.610.

La durata media di un processo penale (manca il dato delle cause civili ) è di 567 giorni contro la media nazionale di 700 giorni. La prescrizione arriva solo per il 4% dei procedimenti collegiali e per il 7% di quelli monocratici. Più assoluzioni che condanne.

Le spese della giustizia pagate dall’erario per il Tribunale di Cuneo sono state di 2 milioni e 142mila euro per il 2018, delle quali il capitolo più rilevante è quello per gli onorari degli avvocati difensori ammessi al gratuito patrocinio. Per gli ausiliari o consulenti tecnici dei giudici le spese ammontano a 91.926 euro, mentre i costi di struttura e gestione ordinaria delle sedi sono stati pari a circa 364mila euro.

Il bilancio è stato redatto e illustrato da Giovanni Demarchi Albengo, Alberto Blengini, Mirko Gonella, studenti del Campus di Management ed Economia della sede universitaria di Cuneo, supervisionati dal co-fondatore Giuseppe Tardivo, con la collaborazione di Cristina Delfino, assistente giudiziario del tribunale di Cuneo. In teatro erano presenti anche la coordinatrice Milena Viassone e il presidente della Corte d’Appello Edoardo Barelli Innocenti.