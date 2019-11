Premio Gianfranco Bianco: il grazie di Beppe Ghisolfi a Borgo San Dalmazzo e Nomen Cultura

È un premio che parla fossanese quello che sarà assegnato il 29 novembre alle 21 a Borgo San Dalmazzo, nell'auditorium civico, a cura dell'amministrazione comunale e dell'associazione Nomen Cultura. Perché, in memoria di un grande Fossanese d'adozione - borgarino di nascita -, sarà conferito a un popolare Fossanese ad honorem.

Beppe Ghisolfi, Banchiere e giornalista, è infatti nella rosa degli insigniti dalla seconda edizione del premio dedicato al compianto Gianfranco Bianco, indimenticato volto dell'edizione piemontese del telegiornale di Rai tre e che a Fossano iniziò la propria carriera giornalistica nel settimanale cattolico La Fedeltà.

Ghisolfi, che di Gianfranco fu collega in quegli anni di "pionierismo comunicativo" mantenendo immutati anche in seguito i sentimenti di stima e amicizia, ha espresso gratitudine agli organizzatori di questo riconoscimento che, ancora una volta e con grande merito, valorizza Fossano e la provincia Granda come fucina di eccellenze distintesi a livello nazionale nel campo della comunicazione e nei vari settori economici, civili e sociali, come confermato dalle storie di successo e dai meriti di tutti gli illustri premiati della serata. Un grazie indirizzato quindi al sindaco Gian Paolo Beretta e alla presidente di Nomen Monica Dogliani.