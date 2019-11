AL CUORE DELLA MINDFULNESS – percorso avanzato

Il percorso avanzato è pensato per chi desidera approfondire la conoscenza di sé attraverso la pratica meditativa di consapevolezza.

Il lavoro in gruppo offre la possibilità di andare in profondità dentro noi stessi per contattare il nostro cuore e ammorbidire le nostre difese. Costruire uno spazio interiore di quiete ci permette di portare alla luce la nostra naturale integrità che abita da sempre dentro di noi, portandola nella nostra vita, nelle nostre relazioni e nel nostro modo di stare al mondo.

Il percorso è consigliabile a chi abbia già frequentato un percorso base di Mindfulness, o che comunque abbia già un’esperienza di meditazione personale; si articola in 6 incontri quindicinali della durata di 3 ore, più una giornata lunga intensiva.Gli incontri saranno guidati da Roberta Peano, psicologa e psicoterapeuta, formata in psicoterapia del Core-Process e in Mindfulness Clinica, e Ilaria Vanni, psicologa, specializzata in Mindfulness Relazionale del Core-Process.

Il costo del percorso è di 390 euro e potrà essere rateizzato in tre soluzioni.

Il percorso si terrà il sabato mattina dalle 9 alle 12, presso lo studio di Ilaria Vanni sito in Via Carassone 2 a Mondovì Piazza, nelle seguenti date:

7, 21 dicembre

11, 25 gennaio

15 febbraio

29 febbraio: giornata intensiva

14 marzo

Per iscrizioni e approfondimenti contattare:

Roberta Peano 348-6911380

Ilaria Vanni 338-6420420

Email: info@sentieridimindfulness.it