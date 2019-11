Come trovare il miglior candidato di talento per una azienda di successo

Come si identifica il dipendente ideale per la propria azienda? Per un'azienda, assumere un candidato sbagliato può avere un impatto devastante per il successo aziendale. Per questo motivo è importante assicurarsi di svolgere un'analisi dettagliata dei dati del candidato forniti tramite il suo CV e verificarne la loro veridicità. Tra i datori di lavoro questa pratica sta diventando sempre più popolare e grazie all'aiuto di software speciali, i dati dei candidati vengono raccolti e analizzati. Sulla base dei risultati, il responsabile delle assunzioni riceverà una lista dei candidati più promettenti. Tecnologia a parte, anche il ruolo del colloquio di lavoro è di grande importanza e unito ai dati forniti dal software consente di fornire al reclutatore informazioni obiettive sul candidato, indipendentemente dall'età, dal sesso o dalle convinzioni, fornendo una preziosa assistenza nella preparazione del colloquio finale. Ecco alcuni suggerimenti che possono essere utili per trovare il candidato giusto.

Durante il colloquio bisogna assicurarsi che il candidato ponga le domande giuste

in modo da capire quale sia il suo interesse per l'azienda. Il candidato ideale pone quesiti, che dimostrano che ha studiato la struttura aziendale e il posto di lavoro vacante. La natura delle domande fornisce ulteriori importanti spunti sulla sua personalità. Dai dati raccolti sul CV del candidato, emergono quali siano stati i precedenti incarichi e cosa vuole ottenere nel suo nuovo ruolo. Un buon candidato deve poter dimostrare i risultati concreti di progetti in cui è stato già coinvolto. Inoltre, è importante chiedere perché il soggetto abbia lasciato il suo ultimo datore di lavoro. In base alle motivazioni date si potrà prevedere il suo comportamento futuro e sebbene oggi i dipendenti siano molto più mobili di qualche anno fa, non si desidera assumere un candidato che cambi lavoro troppo spesso. Se il candidato ha lasciato più lavori negli ultimi due anni è fondamentale chiederne i motivi. Infine, ecco una delle insidie più comuni nel processo di assunzione: preferire persone "troppi simili" al reclutatore potrebbe, in realtà, nascondere il fatto che il candidato è stato astuto nello studiare la psicologia di chi gli sta facendo il colloquio, dando risposte mirate per risultare vincente.

Un'analisi approfondita dei dati, unita a una buona comprensione del tipo di personalità che manca al vostro team, vi aiuterà a evitare questo errore. Se siete alla ricerca di candidati di talento, ma non sapete a chi rivolgervi, in rete esistono molte piattaforme di reclutamento e tra queste c'è la Michael Page, una tra le migliori società di selezione in grado di identificare il candidato ideale per la posizione chiave ricercata dalla vostra azienda. Sul portale avrete a disposizione una fucina di talenti online e potrete scegliere professionisti di ogni livello e di ogni settore che soddisfino i requisiti di competenza, esperienza e attitudine.