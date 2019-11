Droni, videocamere volanti, sono definiti così dalla maggior parte delle persone, e, queste videocamere sono a tutti gli effetti sorelle di quelle che si acquistano presso i negozi specializzati per la fotografia.

Ogni foto-videocamera ha le sue peculiarità e prestazioni differenti, saperle impostare e usare questa tecnologia fa sì che uno scatto fotografico o filmato abbia quella particolare luce e profondità che renderà il nostro lavoro gradevole e bello da vedere, al contrario normalmente si usano con l’impostazione, “automatico” e quasi mai il risultato è quello sperato.

Ma non solo l’inquadratura stessa, fa la differenza, saper posizionare i soggetti nello spazio della fotografia e scegliere il momento adatto 0 la luce adatta, fà sì che una bella foto si trasformi in una magnifica foto da esposizione.

Molte richieste sono giunte in questo senso, per cui Eurodrone grazie a convenzioni in essere con professionisti della fotografia, organizza corsi di formazione professionale ad hoc per coloro che hanno un drone e vogliono imparare a scattare fotografie e girare filmati di sicuro impatto.

Ecco di seguito la nostra proposta.





Corso Professionale FOTOGRAFIA e RIPRESA VIDEO da DRONE

Si rivolge a cine-operatori amatoriali e non, ad aspiranti piloti e videomaker.

Nel corso dopo aver seguito la parte teorica che affronterà il tema della tecnologia della macchina da ripresa dei droni, si andrà a simulare una vera e propria produzione di ripresa cine-foto, proponendo ai corsisti progetti precisi in modo che i gruppi di lavoro possano interagire mettendo a frutto ciò che hanno appreso durante le lezioni teoriche, nel caso in cui ci sia l’esigenza si andrà a simulare una produzione, dove si potrà operare con un pilota professionista per dimostrare come una fusione perfetta fra: Pilota e cineoperatore; due professionalità molto diverse tra loro ,possano lavorare nel modo più efficiente e sicuro.





Corso Professionale base

Fotografia e Ripresa Video da DRONE

Durata Corso: 20 ore di corso

Corso Professionale di Fotografia e Riprese Video da DRONE si rivolge a tutti coloro che vogliono affacciarsi in sicurezza al mondo del video professionale con immagini dall’alto, a cine-operatori amatoriali e non, ad aspiranti piloti e videomaker.

Nel corso si andrà a simulare una vera e propria richiesta di shoting fotografico, per creare una reale esigenza da parte di un potenziale cliente, per cui si andranno a evidenziare:

esigenze del Pilota e le eventuali restrizioni al volo (permessi, ecc.)

esigenze cine-foto operatore

esigenze del cliente

quindi verranno illustrate le possibili soluzioni per eseguire un lavoro efficiente e sicuro.

La struttura del corso prevede attività teoriche, svolte presso le aule del centro di addestramento Eurodrone, ed uscite pratiche dove si avrà l’opportunità di mettere in pratica ciò che si è appreso in aula.

Durante le uscite pratiche i corsisti a turno avranno il controllo del radiocomando di gestione camera, mentre il drone sarà pilotato da professionista esperto del settore, per i corsisti che sono in possesso di brevetto sarà possibile eseguire voli con i loro droni purché in regola con le norme

Partecipazione al corso: da un MINIMO di 4 partecipanti ad un MASSIMO di 8





Ecco i principali argomenti trattati:

Basi della fotografia e di tecnica di ripresa da drone

settaggio in manuale della macchina da ripresa

compiti e responsabilità del pilota e del cine-operatore

preparazione della missione di volo,

accenni tecnici su drone e gimbal

Safety briefing e Setup finale della camera

Nella location scelta Studio a terra delle riprese richieste dalla produzione

Ripresa del primo ciack / shooting

Ripresa del secondo ciak / shooting

Scarico file e controllo sul laptop

Scelta delle immagini e delle sequenze

Post produzione immagini

La durata dello shooting esterno dipende dal numero di partecipanti e verrà confermata durante la presentazione di inizio corso.

Il tempo indicato è pensato per avere la massima capienza del corso, ogni partecipante dovrebbe essere dotato di un hdd con interfaccia USB 3 con capacità utile a memorizzare il lavoro svolto.

Istruttore volo e tecniche di volo: Massimo Perotti - Eurodrone ACADEMY

Istruttore tecniche di fotografia Digitale da Drone: Ravaioli Werner & Erik – Fotoravaioli Cuneo

Per i primi 10 lettori di TargatoCN che parteciperanno al corso di fotografia digitale da drone sarà applicato uno sconto del 10% sul prezzo di listino