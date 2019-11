Dove andare in vacanza a Natale e Capodanno?

Perché tanti scelgono di viaggiare per le feste natalizie? La tradizione vorrebbe che questa festa si trascorresse a casa in compagnia delle persone care, dedicandosi all’addobbo dell’albero, alla preparazione del presepe e dei menù della cena della vigilia e del pranzo di Natale. Sempre più famiglie invece colgono l’occasione per una vacanza di Natale alternativa da trascorrere al caldo o sulla neve.

Infatti, il viaggio standard durante le festività natalizie è spesso sinonimo di vacanze ai tropici o in una località sciistica.

Per una vacanza di Natale all’insegna della novità, si possono fare invece incredibili viaggi "alla scoperta di altri luoghi", viaggi culturali nelle città d'Arte, o in località caratteristiche ancora ammantate dall'atmosfera natalizia. In questo caso spesso non è necessario affrontare le lunghe code negli aeroporti ma con un comodo trasporto in bus partendo dalla tua città in poche ore di viaggio, potrai raggiungere mete molto interessanti.

L'operatore Chiesaviaggi propone per esempio alcune città d'arte nel Sud d'Italia come Napoli e la costiera amalfitana con date e partenze che permettono di trascorrere il Natale nella città partenopea oppure il Capodanno, per godere dell'atmosfera unica della mezzanotte quando la città "esplode" per i botti, oppure Matera con suoi Sassi ma soprattutto, i suoi famosi presepi, ma anche Bari con la Basilica di San Nicola ed il centro storico. Se invece, desideri andare alla scoperta di altri luoghi, magari al di fuori dell'Italia, sempre puntando verso il Sud del nostro continente, nella penisola Iberica dal clima mite, possiamo trovare splendidi itinerari in Andalusia; sempre in Spagna in Costa Brava dove la movida c'è tutto l'anno, oppure nella vicina Barcellona, una città dal fascino intrigante che ti avvolgerà con un'atmosfera un po' gotica e misteriosa. Spostandosi di poco c'è poi il Portogallo, che vanta una media di più di 300 giorni di sole all'anno e l'inverno a volte sembra primavera. Qui potrai andare alla scoperta di città fantastiche come Lisbona, Sintra, Evora e così via.

Naturalmente anche il resto d'Europa è degno di visita in questo periodo quando le città sono ancora addobbate per Natale e spesso hanno ancora i vivaci mercatini: L' Alsazia con Colmar e Strasburgo è sempre molto richiesta o ancora, Norimberga e Monaco di Baviera, Praga e Budapest o Vienna e Praga. Chi poi, non vuole rinunciare ai paesaggi innevati, può optare per il magnifico viaggio del trenino rosso del Bernina tra Italia e Svizzera con le sue vette innevate.

Natale e Capodanno sono ormai dietro l'angolo

