Mondofood da settembre anche a BRA in piazza XX settembre 10

Mondofood nasce nel 2007 basando il progetto su cibo, ambiente, personale, atmosfera, orientando tutto al benessere del cliente. Da Mondofood si vive un'esperienza unica in qualunque momento della giornata, a partire dalla prima colazione, fino al cocktail del dopo cena.

Da Mondofood tradizione e innovazione si incontrano in una atmosfera unica ed avvolgente dove si possono gustare piatti tipici del territorio, familiarizzare con i gusti più speziati della cucina orientale, entrare nel mondo sempre più contemporaneo dei lievitati tutti rigorosamente prodotti internamente.

L'attenzione alle materie prime e al territorio parte dal grano, coltivato sui campi del nostro territorio direttamente selezionati, macinato da mulini artigianali rigorosamente a pietra, trasformato in prodotti dai profumi antichi e dai sapori unici che si possono gustare nelle pizze contemporanee, nelle pizze in pala e al padellino, nei pani, e nei panini della selezione di hamburger.

L’attenzione alle materie prime passa anche dalla selezione e collaborazione con macellai locali attentamente selezionati per garantire qualità nelle carni tutte rigorosamente piemontesi; nella selezione dei produttori di vino per offrire una vasta scelta di vini prodotti con metodi e tecniche atte a guarnirne la genuinità e la naturalezza! Gli ambienti sono caldi, avvolgenti, contemporanei e garantiscono una atmosfera unica e informale che fa sentire il cliente qui, ovunque, nel mondo.

I ragazzi di Mondofood sono loro a fare la differenza; giovani, preparati, motivati, energici, cordiali, sempre a disposizione per soddisfare le esigenze e la curiosità dei clienti, per garantire le attenzioni che il cliente merita in un momento di piacere e relax.

Mondofood crede nelle persone, da Mondofood non serviamo pasti, facciamo vivere esperienze.

Mondofood a BRA in Via XX settembre, 10 dal martedì alla domenica dalle 11 alle 15 e dalle 18 alle 24 - tel. 0172242698Mondofood a Mondovì Breo, Piazza della Repubblica 5, tutti i giorni dalle 7,30 alle 24 - tel. 017444440.

Mondofood a Mondovicino, Piazza Cerea 15/17, tutti i giorni dalla 8,30 alle 21 - tel. 0174529376