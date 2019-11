A Borgo San Dalmazzo si commemora il professor Vigna Taglianti

In occasione delle manifestazioni della 450^ Fiera fredda, Sabato 7 dicembre, il Comune di Borgo San Dalmazzo ricorderà la figura del prof. Augusto Vigna Taglianti, scienziato, naturalista e ambientalista, insigne Professore universitario, scomparso a Roma lo scorso 7 giugno 2019.

Augusto Vigna Taglianti, è stato uno dei figli più illustri della nostra città, verso la quale ha costantemente conservato nel tempo un forte legame affettivo. A Borgo era nato il 25 giugno 1943 da una famiglia di noti imprenditori, che nella prima metà del Novecento aveva fortemente contribuito allo sviluppo economico della città e della valle Stura. Ancora oggi di questa famiglia si ricorda infatti l’ingegno e la lungimiranza per essere stata l’artefice della realizzazione della tramvia Cuneo – Borgo – Demonte.

Augusto Vigna Taglianti, negli anni giovanili, scoperte le bellezze naturali delle Alpi Marittime e Liguri, ricevette un forte impulso a conoscere e studiare in modo più approfondito i grandi misteri della natura, e di come fare per conservarla in un tempo in cui si presentavano le prime rilevanti avvisaglie del pericolo in cui essa versava. Nello studio e nella ricerca il prof. Vigna Taglianti seppe inoltrarsi anche in filoni nuovi di indagine naturalistica, come ad esempio quello sull’habitat presente nelle grandi cavità naturali, quali le grotte di tipo carsico di cui le Alpi Liguri ne sono uno scrigno. Un’attività che ha spaziato con competenza ed autorevolezza in molti campi e in molti Paesi del Mondo. Ma mai dimenticando la sua terra di origine, di qui le collaborazioni con il nostro territorio e con il Parco Alpi Marittime e Mercantour in particolare. Impressionante la mole di lavoro da lui svolto in ricerche sul campo e del materiale scritto lasciato (circa 400 pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali).





L’incontro per ricordare il prof. Augusto Vigna Taglianti, aperto a tutti i cittadini che ebbero modo di conoscerlo e stimarlo per l’attività svolta, si terrà Sabato 7 dicembre, alle ore 15,30, presso Palazzo Bertello e vedrà presenti il Sindaco di Borgo San Dalmazzo Gian Paolo Beretta, l’Assessore Mauro Fantino e la dottoressa Patrizia Rossi, già Direttore del Parco Alpi Marittime.