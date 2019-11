Cuneo, da sabato 30 novembre la mostra “Acqua”. Espone l’artista Lucia Mondini

Si intitola "Acqua", la mostra della cuneese Lucia Mondini, che sarà inaugura sabato 30 novembre alle ore 18, al Dama3Cafè e rimarrà visitabile fino all'Epifania. Si potranno ammirare 30 fotografie tutte collegate dal tema dell'acqua.

All’inaugurazione parteciperà l’artista.

Lucia Mondini, nata a Torino nel 1988, sin da piccola ha sempre provato una forte curiosità verso la fotografia, solamente a partire dal 2010 decide di darle il giusto spazio nella sua vita frequentando diversi corsi dedicati, dove ne apprende le tecniche e le infinite possibilità di creazione artistica.

Nel corso degli anni ha partecipato a numerosi workshop con fotografi di fama nazionale ed internazionale.

Ama mettersi in gioco e sperimentare in ogni genere fotografico, ma la sua vera passione sono i ritratti, cogliere le espressioni e le sensazioni diverse che ogni persona riesce a trasmettere attraverso il proprio sguardo.

Dal 2014 partecipa come fotografa accreditata al Festival di Sanremo, al Festival di Cannes, al Montecarlo Film Festival e al Collisioni Festival.

E’ stata la fotografa ufficiale dell’Asics Italia per la campagna pubblicitaria del 2014, e tutt’ora lavora nell’ambito della moda per diversi brands.

Nel 2016 è stata la prima e unica rappresentante italiana esposta presso l'Union Square di New York City nella rassegna di "Pursuit of Portraits”, per lei, menzione speciale nella sezione "Best of”.

"Nelle sue foto un uso sapiente del colore che riflette la solarità del suo carattere e l'amore per la natura, armonioso sfondo per i suoi ritratti ambientati." Rimlight Magazine

"È tra i fotografi di moda famosi più contemporanei del momento. Ogni sua foto racconta una storia, racconta di un mondo che sembra reale ma in realtà è parallelo. Un sapiente uso dei colori e delle ombre rende queste opere assolutamente originali e più innovative che mai. Grande spazio alla bellezza femminile, ai tratti del viso e alle diversità che qui dentro sono motivo di vanto e riconoscibilità. Un grande talento dove la moda alternativa ben si riconosce, e in certo qual senso si affida. Basta guardare per un momento i suoi scatti e subito ci si accorge di come la donna possa essere bella e al tempo stesso diversa nella sua eterea imperfezione." Snapitaly Magazine - "Fotografi di moda famosi, i 5 più alternativi di sempre"